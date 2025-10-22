Hastalıklara karşı 7 adımda güçlenin

Grip ve koronavirüs vakalarının arttığı bu dönemde, mevsim değişiklikleri vücudun direncini zorluyor.
Diyetisyen Emine Uluçay, “Bağışıklığın yüzde 70’i bağırsaklarda şekilleniyor, bu yüzden sindirim sistemine iyi bakmak çok önemli” diyerek bağışıklığı güçlendirecek tavsiyelerini sıraladı.
Tam tahıllı dengeli bir tabak hazırlayın: Her öğünde sebze, tam tahıl ve kompleks karbonhidrat kaynaklarına yer vermek büyük önem taşır. Bulgur, ve basmati pirinç de hafif yapısıyla öğünlerin ideal tamamlayıcısıdır.
Su, düzenli uyku ve spor şart: Gün içinde 1.5–2.5 litre su içmek ve uyku kalitesine özen göstermek, işlenmiş gıdalardan uzak durmak ve düzenli egzersiz yapmak da bağışıklığı destekleyen temel yaşama alışkanlıkları.