Hastalıklara karşı 7 adımda güçlenin

04:0022/10/2025, Çarşamba
G: 22/10/2025, Çarşamba
Grip ve koronavirüs vakalarının arttığı bu dönemde, mevsim değişiklikleri vücudun direncini zorluyor.

Diyetisyen Emine Uluçay, “Bağışıklığın yüzde 70’i bağırsaklarda şekilleniyor, bu yüzden sindirim sistemine iyi bakmak çok önemli” diyerek bağışıklığı güçlendirecek tavsiyelerini sıraladı.

Tam tahıllı dengeli bir tabak hazırlayın: Her öğünde sebze, tam tahıl ve kompleks karbonhidrat kaynaklarına yer vermek büyük önem taşır. Bulgur, ve basmati pirinç de hafif yapısıyla öğünlerin ideal tamamlayıcısıdır.

Sindirimi düzenleyin:
Yoğurt, kefir ve tarhana gibi probiyotiklerle; soğan, sarımsak, muz, yulaf ve bulgur gibi prebiyotikleri birlikte tüketmek, bağırsak sağlığını destekleyerek vücudun savunma mekanizmasını güçlendirir.
Renkli meyvelerin tam zamanı:
Özellikle C vitamini yönünden zengin portakal, mandalina, kivi, nar, roka ve kırmızı biber gibi besinlerin tüketilmeli.
A vitaminli besin kaynakları
: Bal kabağı, havuç, ıspanak ve yumurta sarısı gibi A vitamini kaynakları da sürdürülmeli.
Vitaminlerle güçlenin:
Çinko, selenyum ve D vitamini alımı bağışıklık sisteminin düzgün çalışması açısından son derece önemli.
Bitki çayları doğal destek:
Zencefil, ıhlamur, kuşburnu ve zerdeçal gibi bitki çayları da bu dönemde doğal destek sağlar.

Su, düzenli uyku ve spor şart: Gün içinde 1.5–2.5 litre su içmek ve uyku kalitesine özen göstermek, işlenmiş gıdalardan uzak durmak ve düzenli egzersiz yapmak da bağışıklığı destekleyen temel yaşama alışkanlıkları.



