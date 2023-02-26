Arjantin pasaportlu Rus bebekler

Arjantinli yetkililer, her geçen gün daha da ivme kazanan yeni bir turizm alanıyla nasıl baş edeceklerini düşünmeye başladılar.
Arjantinli yetkililer, her geçen gün daha da ivme kazanan yeni bir turizm alanıyla nasıl baş edeceklerini düşünmeye başladılar. Arjantinli göç idaresi yetkililerinin “Bir çığ” diye tanımladıkları bu turizm olayı, doğum yapmak için Latin Amerika’nın bu sıcak ülkesini tercih eden Rus anne adaylarından kaynaklanıyor. France 24’ün haberine göre çoğunlukla Amsterdam ve Addias Ababa üzerinden Buenos Aires’e yapılan uçuşlardaki yolcuların 14 veya 15’ini hamile Rus anne adayları oluşturuyor. Arjantinli yetkililer son 3 ayda en az 5400 Rus’un doğum yapmak için ülkeye geldiğini belirtiyor. Öyle ki, hamile Rus kadınları ve yeni doğmuş bebekleri olan çiftleri, geçen yıldan beri Buenos Aires'te ister kafelerde, ister parklarda veya otobüslerde, ama daha çok özel kliniklerde daha görünür hale geldiği belirtiliyor. Bunun nedeni ise, Arjantin’in ülke topraklarında doğan her bebeğe ön şartsız vatandaşlık vermesi. Rus ebeveynlerin, çocuklarının daha iyi bir geleceğe sahip olması ve ülkelerindeki zorunluklara tabi tutulmaması için böyle bir yolu tercih ettiği belirtiliyor.
ORTALAMA 15 BİN DOLAR
Özellikle erkek çocukları için zorunlu askerlikten muafiyet sağlamasının bir tercih sebebi olduğu belirtiliyor. Yetkililer, Rusya’da ebeveynlerin çocukları için çifte vatandaşlık arayışının yeni olmadığını Ukrayna savaşından önce tercihin daha çok ABD olduğunu kaydediyor. Arjantin’de doğum yapmak için ortalama bir sağlık paketinin 15 bin dolar civarında olduğu da kaydediliyor. Biraz paranız varsa ve çocuğunuzu Rusya dışında doğurabilecekseniz, bunu yaparsınız. Bir yetkili, “Arjantin vatandaşlığı almak kolaydır ve Rus pasaportundan çok daha iyi muamele görürsünüz” ifadeleriyle, Rus anne adaylarının tercihini gerekçelendiriyor. Arjantin federal polisine göre bazı durumlarda doğum masrafı 35 bin dolara çıktığını belirtiyor. Arjantinli yetkililerin endişesi bu yeni turizm yönteminin ülkedeki yasa dışı gruplar tarafından suiistimal edilme olasılığı. Polis güçlerinin geçen hafta Buenos Aires’te bir baskın düzenleyerek telefonlara, belgelere ve çok miktarda paraya el koyduğu ancak herhangi bir tutuklama yapmadığı gelen bilgiler arasında. Arjantin pasaportu 175 ülkeye vizesiz seyahat imkanı sağlıyor.