Arjantin pasaportlu Rus bebekler

Arjantinli yetkililer, her geçen gün daha da ivme kazanan yeni bir turizm alanıyla nasıl baş edeceklerini düşünmeye başladılar. Arjantinli göç idaresi yetkililerinin “Bir çığ” diye tanımladıkları bu turizm olayı, doğum yapmak için Latin Amerika’nın bu sıcak ülkesini tercih eden Rus anne adaylarından kaynaklanıyor. France 24’ün haberine göre çoğunlukla Amsterdam ve Addias Ababa üzerinden Buenos Aires’e yapılan uçuşlardaki yolcuların 14 veya 15’ini hamile Rus anne adayları oluşturuyor. Arjantinli yetkililer son 3 ayda en az 5400 Rus’un doğum yapmak için ülkeye geldiğini belirtiyor. Öyle ki, hamile Rus kadınları ve yeni doğmuş bebekleri olan çiftleri, geçen yıldan beri Buenos Aires'te ister kafelerde, ister parklarda veya otobüslerde, ama daha çok özel kliniklerde daha görünür hale geldiği belirtiliyor. Bunun nedeni ise, Arjantin’in ülke topraklarında doğan her bebeğe ön şartsız vatandaşlık vermesi. Rus ebeveynlerin, çocuklarının daha iyi bir geleceğe sahip olması ve ülkelerindeki zorunluklara tabi tutulmaması için böyle bir yolu tercih ettiği belirtiliyor.