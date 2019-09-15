Armut için yer açın

Binlerce yıldır lezzeti kadar şifası için de kullanılan armutun faydaları bugün pek bilinmiyor. Diğer meyvelerin gölgesinde saklanmış olsa da hala alerjiye neden olmayan ve hatta iyi gelen bu meyvenin faydaları saymakla bitmez. Kumlu dokusu sayesinde eski çağlarda cilt bakımında, ton eşitleme ve gözenek sıkılaştırmada bolca kullanılan armudun halk hekimliğinde bağırsak hastalıkları için tercih edildiğini görebiliriz. Eski hekimlik notlarında “ruh haline iyi geldiği” bilgisi de bulunuyor. Yaban armutları, daha az sulu ve serttir. Eskiden Anadolu’da kurutulup öğütülür ve kış gecelerinde suyla karıştırılıp yenirdi. Bu tarif hala uygulanabilir nitelikte ve oldukça da lezzetli. Fındık, ceviz, çikolata parçalarıyla karıştırmak hiç te fena bir fikir değil. Böylece hem sağlıklı hem de bu topraklara özgü bir tarifi tekrar canlandırmış oluruz, ne dersiniz?

SİRKESİ DE VAR, TARHANASI DA

Eski zamanlarda armutun sirkesi de yapılıyordu. Özellikle güneş çarpması için sirke hem başı yıkamak, hem de içmek için tercih ediliyordu. Kurutulmuş armut parçaları Orta Anadolu’da tarhananın içine konuluyor. Ayrıca emzikli kadınlara sütü çoğalsın ve enfeksiyondan korunsun diye yediriliyor. Yine de, elbette Rasulullah’ın (s.a.v) tavsiyesine uyup ölçüsünde yemek en güzeli olacaktır. Biz bugün armutla yapılabilecek bir kaç güzel tarif paylaşalım ne dersiniz? Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.

ARMUT PÜRESI

MALZEMELER

*4 olgun armut

*Bir su bardağı portakal suyu

*Bir kaç karanfil

*Bir çay kaşığı zencefil tozu

*Bir yemek kaşığı hindistan cevizi yağı

*Bir fiske tuz

*Bir çay bardağı bal

YAPILIŞI

Armutları yıkayıp doğrayalım. Portakal suyu, karanfil ve tuz ile birlikte kısık ateşte karıştırarak pişirelim. Blenderdan geçirelim. Hindistan cevizi yağı ve balı ilave edip iki dakika kaynatalım. Sıcak sıcak kavanoza koyup saklayalım. Afiyet olsun.

ARMUTLU SMOOTHIE

ARMUTLU SMOOTHIEn

MALZEMELER

* 2 olgun armut

* Bir su bardağı yaban mersini

* 2 yemek kaşığı bal

* Bir su bardağı süzme yoğurt

* 1 çay bardağı su

* Buz

* Nane

* Limon dilimleri

YAPILIŞI

Armutları doğrayalım ve balla karıştıralım. Yaban mersini, armut, yoğurt, su ve buzu blenderdan geçirelim. Nane, limon gibi aroma vericilerle süsleyip servise alalım. Yaban mersini yerine kırmızı meyveler, karpuz, elma ve elma suyu, avokado, ananas, kavun, kivi kullanılabilir. Aynı zamanda yoğurt eklenmeden ya da yoğurt yerine biraz çiğ krema, dondurma kullanılarak farklı tatlar elde edilebilir.





REKLAM