Aşık Veysel’den etkilendi Türkçe öğrendi

Türk kültürünü yurt dışında tanıtmak amacıyla çalışan Yunus Emre Enstitüsü, dünyanın çeşitli yerlerinde ilgi görmeye devam ediyor. Arjantin’de Aşık Veysel türkülerini anlamak ve daha iyi söyleyebilmek için Türkçe öğrenmeye karar veren Silvia İtaliano da Yunus Emre’nin kapısını çalanlardan biri. Enstitünün düzenlediği Türkçe kurslarına katılarak A1 seviyesini başarıyla tamamlayan ve Arjantin’de Türk müziğine ait parçaları seslendiren İtaliano, Türkçe şarkıları daha iyi telaffuz etmek için Türkçesini geliştirmek istediğini vurguladı. İtaliano, müzik aracılığıyla başladığı Türkçe öğrenme serüvenini, “Bir gün Türk gitarist arkadaşım beni bir müzik topluluğuna davet etti. İlk olarak sadece ezgilerle çalışmaya başladık. Bir süre sonra bu ezgilerin sözlerini merak etmeye başladım. Zamanla söylediklerimi daha iyi anlayabilmek için Türkçe öğrenmeye karar verdim” ifadeleriyle anlattı.