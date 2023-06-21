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Hayat

Aşık Veysel’den etkilendi Türkçe öğrendi

Arjantinli müzisyen Silvia İtaliano, Aşık Veysel türkülerini anlamak ve daha iyi söyleyebilmek için Türkçe öğrendi. Buenos Aires Yunus Emre Enstitüsü’nde kurslara katılan İtaliano, “Söylediklerimi daha iyi anlayabilmek için Türkçe öğrenmeye karar verdim” dedi.

Canberk Doğan
04:00 . 21/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Silvia İtaliano.

Silvia İtaliano.

Türk kültürünü yurt dışında tanıtmak amacıyla çalışan Yunus Emre Enstitüsü, dünyanın çeşitli yerlerinde ilgi görmeye devam ediyor. Arjantin’de Aşık Veysel türkülerini anlamak ve daha iyi söyleyebilmek için Türkçe öğrenmeye karar veren Silvia İtaliano da Yunus Emre’nin kapısını çalanlardan biri. Enstitünün düzenlediği Türkçe kurslarına katılarak A1 seviyesini başarıyla tamamlayan ve Arjantin’de Türk müziğine ait parçaları seslendiren İtaliano, Türkçe şarkıları daha iyi telaffuz etmek için Türkçesini geliştirmek istediğini vurguladı. İtaliano, müzik aracılığıyla başladığı Türkçe öğrenme serüvenini, “Bir gün Türk gitarist arkadaşım beni bir müzik topluluğuna davet etti. İlk olarak sadece ezgilerle çalışmaya başladık. Bir süre sonra bu ezgilerin sözlerini merak etmeye başladım. Zamanla söylediklerimi daha iyi anlayabilmek için Türkçe öğrenmeye karar verdim” ifadeleriyle anlattı.

TÜRKÇE KONSER VERDİ

Enstitünün düzenlediği Türkçe kurslarına katılarak A1 seviyesini başarıyla tamamlayan ve Arjantin’de Türk müziğine ait parçaları seslendiren İtaliano, “Burası Türkiye’yi ve Türkçe’yi öğrenebileceğiniz en iyi yer. Enstitüdeki kişiler çok yardımsever. Burada dil öğrenme süreciniz kolaylaşıyor. Enstitüye geldiğinizde arkadaşlarınızla buluşmuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Yunus Emre Enstitüsü’ne minnettarım" dedi. İtaliano, Buenos Aires Yunus Emre Enstitüsü’nün ev sahipliğinde Gitarist Serkan Yılmaz ile birlikte Türkçe şarkılar seslendirerek bir konser verdi.



#Silvia İtaliano
#Arjantinli müzisyen
#Aşık Veysel
44 dakika önce
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