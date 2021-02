​Asım Gültekin dergi okulunda

Türkiye’de dergiciliğin öncü isimlerinden olan, geçen yıl genç yaşta kaybettiğimiz Asım Gültekin’in anısı yine dergilerde yaşıyor… Uzun yıllar yaptığı kültürel çalışmalarla tanınan ve birçok derginin yayına başlamasına öncülük eden, genç isimleri yetiştiren, çeşitli dergi ve gazetelerde yazıları yayımlanan Gültekin’in kıymetli hatırası Esenler Belediyesi tarafından hayata geçirilen Asım Gültekin Dergicilik Okulu’nda yad ediliyor. Ortaokul, lise ve üniversiteli 50 öğrenciye dergiciliğin öğretileceği Asım Gültekin Dergicilik Okulu eğitimlere başladı. 5 ay sürmesi planlanan ve 14-21 yaş aralığındaki gençleri buluşturan projede, yeni Asım Gültekin’lerin yetiştirilmesi hedefleniyor. Esenler Belediyesi ve Uluslararası Genç Derneği’nin işbirliğiyle hazırlanan Asım Gültekin Dergicilik Okulu kapsamında; öğrenciler dergiciliğin inceliklerini ve içerik üretmeyi öğreniyor. Gençler okul bitiminde çıkacak dergiye de içerik sağlayacak.

Dergicilik Okulu’nda eğitim veren Saadettin Acar, Süleyman Ragıp Yazıcılar ve Mehmet Nuri Yardım, Gültekin’in dergiciliğe katkılarını anlattı…

Saadettin Acar

Süleyman Ragıp

Mehmet Nuri Yardım

ÇABASI GENÇ YETENEKLER İÇİN

İlim ve İrfan Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Saadettin Acar, Asım Gültekin’in Türkiye’de sanat ve düşünce hareketlerinin büyük dergilerin öncülüğünde geliştiğine dikkat çektiğini belirtiyor. Hem dergiciliğe hem genç yeteneklerin bu dergiler etrafında toplanmasına öncülük eden bir isim olduğunu kaydeden Acar şunları söylüyor: “Asım Gültekin, kelimenin tam anlamıyla dergiciliğe inanıyordu. Dergi üzerinden kendisini tanımlayan, meselesini dergi diliyle ifade etmeye çalışan bir kuşağın izinden gitmeye çalışıyordu. Necip Fazıl’ın Büyük Doğu’sunun, Sezai Karakoç’un Diriliş’inin, Nuri Pakdil’ın Edebiyat’ının, Zarifoğlu ve arkadaşlarının Mavera’sının bir dergiden çok daha büyük bir anlama ve geniş bir etkiye sahip olduklarını, bunların birer okul olarak birkaç neslin yetişmesine hayati derecede katkı sunduklarını etrafındaki gençlere sık sık hatırlatırdı. Türkiye’de sanat ve düşünce hareketlerinin büyük dergilerin öncülüğünde geliştiğini her fırsatta tekrarlardı. Bizim de bugün yine dergiler etrafında toplanarak yeniden dirilebileceğimize inanıyordu. Özellikle genç yeteneklerin dergilerin etrafında bir araya gelmesi için çok çaba sarfediyordu.

Bunun yanında İslami hassasiyete sahip isimlerin çıkardığı dergiler arasında da ortak çalışmalar yürütülmesini önemsiyordu. Alanı ne olursa olsun İslami dergilerin ortak dertlere ve gündemlere sahip olması gerektiğini düşünür, dergi yöneticilerini çeşitli platformlarda bir araya getirmek için her yola başvururdu. Dergiler birliğine öncülük etmesi bu düşüncesinin bir ürünüydü. Aynı şekilde geleneksel hale getirmek için gayret gösterdiği dergi fuarları da bu hassasiyetinden neşet etmişti.”

SEMBOL BİR İSİMDİ

Genç Dergisi Yazı İşleri Müdürü Süleyman Ragıp Yazıcılar, Gültekin’in dergicilikte güzeli aradığını şu sözlerle anlatıyor: “Rahmetli Asım Gültekin Abimiz, kıymetli şahsiyetinin yanı sıra dergicilikte önemli çalışmalara imza atmış sembol bir isimdi. Adeta dergiciliğe âşıktı. Kendi ifadesiyle “kıble merkezli” dergilerin birçoğunda onun izi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ya yazılarıyla ya da ustaca yaptığı yönlendirmelerle güzelliği arar, niteliği artırma gayretinde olurdu. Bir dergi delisi, kitap sevdalısı, insan canlısıydı. Çağrıldığında küçük büyük demeden her gayrete iştirak etmeye çalışır, hasbi konuşmalarıyla özellikle gençlerde müspet tesirler bırakırdı. O gitti, yerinde kocaman bir boşluk kaldı. Şimdilerde dergiler yetim adeta, hep bir yanları eksik çıkıyor. Allah rahmetiyle muamele etsin, mekanı cennet olsun.”

DERGİLERE EN ÇOK O SAHİP ÇIKTI

Gazeteci, yazar ve yayıncı Mehmet Nuri Yardım ise Asım Gültekin’in ismiyle müsemma olduğunu ve ‘Asım’ın Nesli’ şiariyle yaşamaya devam edeceğini söylüyor ve ekliyor: “Asım Gültekin, ömrünü bu aziz millete, mübarek ümmete ve bilhassa kahraman gençliğimize hasretmiş bir dava, fikir, iman ve aksiyon adamıydı. Dergilere en çok sahip çıkan, dergiciliği iyi bir zemine oturtan, bunun için Türkiye’de ilk defa ciddi bir fuar düzenleyen Asım Gültekin’i gözümüz ve gönlümüz her zaman arıyor ama inanıyorum ki o ismiyle müsemma olarak öncülük ve abilik ettiği, yetiştirdiği ‘Asım’ın Nesli’ ile her zaman aramızda yaşamaya devam edecektir. Onu istesek de unutamayız. Yaşayışı, çalışkanlığı, üretkenliği, samimiyeti, ihlası, inancı, ilkeleri ve dürüstlüğüyle her vakit örnek olan Asım kardeşimi rahmetle anıyorum. Mekânı cennet olsun.”

ÖKSÜZ KALMASIN İSTEDİK

Dergi okulunda eğitmenlik yapan Halil İbrahim Aygül, Gültekin’in yetiştirdiği isimlerden biri. Aygül şimdi ondan öğrendiklerini gençlere aktarıyor. Gültekin ile lise yıllarında tanışan Aygül, “Asım Gültekin’i lise yıllarımda Genç Dergisi ve o dönemler onun eki olan Cafcaf mizah dergisi vasıtası ile tanıdım. Hiç unutmam; kendisine MSN üzerinden mesaj yazdığımda anında cevap vermiş ve uzun bir sohbet etmiştik. Şaşırtıcı bir durumdu. O kadar yoğunluğu ve belli bir popülaritesi olan bir şahsın tanımadığı bir gence değer verip uzun sohbetler etmesi Asım abiye derin bir sevgi ve hürmet beslememe sebep olmuştu. Aradan 1-2 yıl geçti ve Asım abi Üsküdar Anadolu İmam-Hatip Lisesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenimiz oldu. O dersleri ne ben ne de diğer sınıf arkadaşlarım unutamayız. Dün gibi capcanlı gözümüzde. Hiç unutamayacağım şeylerden biri de verdiği müfredat dışı eğitim neticesinde yaptığı sınavların tamamında sınıftaki en yüksek notu almamdı. Hâsılı dostluğumuz, abi-kardeşliğimiz yıllarca devam etti. Bana; “Görünmeyen adam, Allah seni affetsin.” derdi. Hakka erdi, herkes hakkında güzel şeyler dedi. En çok da “dergiler öksüz kaldı” dendi. Biz de “dergiler öksüz kalmasın, gençler Asım abilerinin izinden giderse dergiler öksüz kalmaz dedik” şeklinde konuşuyor.

17 hafta sürmesi planlanan programa kültür, sanat, edebiyat ve dergicilik alanında 17 usta ismin katılması planlanıyor. Bu isimlerle dijital platformlar üzerinden her hafta düzenli bir şekilde ders yapılması amaçlanıyor. Öğrencilere ders verecek isimler ise şöyle; Süleyman Ragıp Yazıcılar, Yusuf Temizcan, Mehmet Lütfi Arslan, Mehmet Nuri Yardım, Ahmet Murat, Erol Erdoğan, İsmail Kılıçarslan, Taha Hüseyin Karagöz, Selim Tiryakiol, Yıldız Ramazanoğlu, Tülay Gökçimen, Ayşegül Genç, Dr.Abdullah Uçar, Bestami Yazgan, Saadettin Acar, Muhammed Murat Tutar.

Rüyalarıma girdi

ŞEYDANUR AYDIN - ÖĞRENCİ

“Kurduğum hayaller için girmeye niyetlendiğim çok yol oldu. Bu hayaller için Allah’tan hep kalbimin ve zihnimin kirlenmediği, yalnızca O’nun rızasına layık bir öğrencilik istedim.

Asım Gültekin Dergicilik Okulunu duyunca pas tutmasından korktuğum kalbime çok güzel bir heyecan düşmüştü. Aradığım şeyi bulmuş gibiydim. Onun da beni bulmasını dileyerek kabul mesajını bekledim. O mesaj geldiğinde ise dünya için küçük benim için büyük bir adım gerçekleşti. Sürekli yazılarını okuduğum, yaptıkları işleri takip ettiğim usta isimlerden hayalimdeki eğitimi alıyor olmak çok güzel. Yapılan her dersi, öğretilen her kelimeyi aklıma ve kalbime not ediyorum. Çünkü insan kendini hayallerini yaşıyor halde görünce, hiç tahmin edemediği kadar gayretle doluyor içi.

Program kapsamında Yusuf Temizcan ile yaptığımız ders sonrasında başımı yastığa koydum ve türlü türlü düşüncelerle daldım uykuya. O gece boyunca rüyalarımda Genç Dergi’deydim. Hiç tanımadığım bir ekiple yapmadığım iş, yazmadığım yazı kalmamıştı. Velhasıl kurduğumuz hayalleri rüyalarla sınırlı bırakmayarak bizi gerçeğin kucağına bırakan herkese çok teşekkür ederim.”

Çok heyecanlı

SENA TOPALOĞLU – ÖĞRENCİ

“Yazmaya sevdalı bir genç olarak bu alanda kendimi geliştirmek en büyük hayallerimden biriydi. Yazdıklarımı çeşitli mecralar vasıtasıyla paylaşmak için de oldukça istekliydim. Asım Gültekin Dergicilik Okulu başvuruları tam da böyle bir zamanda çıktı karşıma! Sosyal medyada gördüğüm duyuru metnini incelediğimde onlarca insanın bu projeye olan talebi ve heyecanları beni de oldukça etkiledi.

Başvurumun kabul edildiğini öğrendiğimde çok mutlu oldum. Bu proje biz gençlere tıpkı hayal ettiğimiz, hedeflediğimiz gibi nitelikli yazmayı, yazdıklarını paylaşabilmeyi ve dergiciliğin kapılarını aralamayı vaat ediyordu.

Rehber eğitmenlerimiz, dergicilik alanında uzmanlaşan konuklarımız ile eğitimlerimizin ilk günden itibaren oldukça verimli geçtiğini ve vaadini gerçekleştirdiğini net bir şekilde ifade edebilirim. Yoğun bir şekilde teorik ve pratik olarak devam eden eğitimlerimizle programımıza tam gaz devam etmekteyiz. Eğitimimizi tamamladığımızda çıkacak olan dergimizle birlikte hep o hayalini kurduğumuz dergicilik dünyasına bu güzel okul vesilesiyle adım atmış olacağız. Bunun için de ayrı bir heyecan duyuyoruz. Emeği geçen herkese bu vesileyle çok teşekkür ederim.”

Edebiyat aramızda sıkı bir bağ kurar

FATIMATÜZ ZEHRA KOCAMEMİK – ÖĞRENCİ

“Dergicilik okulu her birey için oldukça faydalı olmakla beraber insana farkındalık kazandırır. Çünkü hemen hemen her dersimizde alanında uzman olup bilgi birikimi olan değerli insanlardan bilgi ve tecrübe edinerek edebiyata bir adım yakın olup hayata pozitif bakan bireyler olarak yetişiriz. Dergicilik dersleri ile birlikte doğru bir şekilde dergi yazılımını, tekniklerini, anlama ve üretim yapma imkanımız olur. Edebiyat ile iç içe olup ve sık sık kitap okuyarak aramızda sıkı bir bağ oluşması zamanla anlama, analiz etme, bilgiyi bulma ve yazı yazma becerimizin gelişmesi gibi bir çok alanda bizlere faydasını gösterecektir. Uzun vadeli derslerimiz, çalışmalarımız ve teknik bilgiler sonucunda ortaya çıkartacağımız dergide kendimizi ve düşüncelerimizi yazıya dökerken yazılar akıcı bir şekilde kendini gösterecektir. Dergicilik okulunda olmak benim için gurur verici…”