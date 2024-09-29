Geçen hafta değerli Sevda Tanyıldız, bana ‘Asırlık Mübadil Lezzetler’ kitabını hediye etti. Türk mutfağının dünyanın en kapsamlı ve lezzetli mutfağı olduğuna inanan biri olarak, bir kayıp parçanın daha kaydedilmesi, araştırılması beni duygulandırıyor. Yemek tariflerine hızlıca bir göz attım ve Karadeniz’i, Osmanlı saray sofralarını, Kafkasya mutfaklarının izlerini ve elbette Balkanları, Trakya’yı gördüm. Hep söylüyoruz, ‘Türk mutfağı yalnızca Anadolu, yalnızca Orta Asya demek değildir. Türk mutfağı Balkanlardır, Afrika’dır, Mezopotamya’dır, Trakya’dır.’ Yemeklerimizin, sofra kültürümüzün benzerliği de bunun en önemli delilidir.

Kültürü yaşatmak, nesilden nesile aktarmak, modern çağın getirdiği kirlenmeden koruyabilmek için de yemeklerimizi evlerimizde pişirip çocuklarımıza tanıtmak, yazmak ve kayıt altına almak gerekiyor. Samsun Balkan Türkleri Derneği, bu konuda önemli bir adım attı, Sevda Tanyıldız hanımefendinin büyük emek ve çabalarıyla Batı Trakya ve Balkanlar'dan mübadele yoluyla gelen Türklerin mutfak kültürü ve yemeklerini kitaplaştırdı. Sevda hanım giriş yazısında mübadil mutfağını çok güzel bir cümleyle anlatıyor. ‘Mübadil mutfağı, bir kucak otla yapılan kıyır kıyır pidelerin, mısır unlu karmaların, kuzu eti ile taçlanan dağ kekikli sofraları yer aldığı, yokluktan üretilmiş, az malzemeli, sade ve çabucak yapılan yemeklerden oluşan, tütün ekimi ile mutlaka bir anısı olan ve artan hiçbir yemeğin ziyan edilmediği tasarruflu bir mutfaktır.’ Kitap hazırlanırken Orta Karadeniz ve Orta Anadolu’ya Balkan ve Trakya mübadillerinin yaşadığı her şehre gidildi. Ayrı ayrı sohbetler edildi, videolarla hatırlar kayıt altına alındı. Eskiden kalma bakır, toprak kaplar, fırınlar ve ocaklar,pişirme, hazırlama ve saklama teknikleri, mübadillerinin geldikleri 600 yıllık Osmanlı toprağındaki şehirler, hatta köyler belirtiler kaydedildi. Kitabın sonunda bir mini mutfak terimleri sözlüğü de var. Hem gelinen yer hem de yerleşilen yeni coğrafya yemek tarifleri, malzemeleri üzerinde farklılıklara neden olup yepyeni şıklıklar ortaya koymuş. Bütün bunların not edilmesi hususunda titiz davranılması da beni mest etti. Elbette bu çalışma bu konudaki ilk adım sayılabilir. Gelecekte daha kapsamlı çalışmalarla yeni tarifler, yeni hikayeler eklenecek ve Türk mutfak kültürünün gölgede kalmış bir yanı daha tamamen gün yüzüne çıkacak. Çalışmaları için Samsun Balkan Türkleri Derneği ve Sevda Tanyıldız hanımefendiye teşekkür ediyorum. Bugün Balkan ve Trakya mübadillerinin mutfaklarında yer alan bu hoş lezzetlerden birkaç tanesini paylaşalım istiyorum.