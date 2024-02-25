Aşkta temiz kalpler birinci

TRT 1’in yeni dizisi “Kül Masalı”, izleyicisiyle buluştu. Her perşembe saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan “Kül Masalı” dizisi, aşkın her zaman göründüğü gibi olmadığını vurguluyor. Dizi, Türkiye’nin en zengin ve köklü ailelerinden Giraylı ailesinin veliahtı Arat Giraylı’nın, yoksul ve mütevazı bir geçmişten gelen Özge ile karşılaşıp ilk görüşte aşık olup evlenmelerini ve evliliklerindeki gizemi konu alıyor. İzleyicisini her bölüm şaşırtmayı hedefleyen gizemlerle dolu dizinin hikayesi ise şöyle; Arat ve Özge, her ne kadar birbirlerine tutkuyla bağlı olsalar da geçmişten gelen sırlar, gizemler ve cinayet şüphesi sevgilerini sınar. Bu aşkın ortasında bir hayalet gibi duran Jale ve onun şüpheli ölümü, Arat’ın gizemli ve tehlikeli tarafını gözler önüne serecektir. Yönetmen koltuğunda Metin Balekoğlu’nun oturduğu, hikayesini Nesrin Aytamay, senaryosunu ise Sılan Aras Erdem ve Filiz Küçük Yücel’in kaleme aldığı “Kül Masalı”nın kadrosunda; Gökhan Alkan, Sevda Erginci, Başak Gümülcineoğlu, Hülya Darcan, Ushan Çakır, Özgür Çevik, Gizem Kala ve Gizem Güneş gibi başarılı isimler yer alıyor. Biz de her perşembe saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan “Kül Masalı” dizisinin yönetmeni Metin Balekoğlu ve dizinin oyuncularından Behiye karakterini canlandıran Gizem Güneş ile Süreyya rolünü canlandıran Berfu Öngören ile konuştuk.





Arat, temiz bir aşkın peşine düşüyor

Kül Masalı dizisinin yönetmeni Metin Balekoğlu, “Ana karakterlerimiz Arat ve Özge üzerinden hikâyemiz başlıyor. Onların romantik, büyülü bir aşk masalı ile kısa sürede birbirlerine aşık olmalarından sonra Özge’nin girdiği konakla beraber hayatının değişmesini, gizem ve sırlar içerisinde o evde neden kalacağını ve hayatını nasıl devam ettireceğini izleyeceğiz. Arat daha sade, düzgün, temiz bir aşkın peşine düşüyor. İzleyenleri merak ve heyecan içerisinde izleyecek. Çünkü normal bir aşk hikâyesi değil, altındaki gizem, sır perdesi daha merak uyandırıcı kısım” şeklinde anlatıyor. “Diziyle aşk için nelere katlanıldığını, dürüstlüğün, temiz kalbin kazanıldığını anlatmak istedik” diyen Balekoğlu, “Birbirini dinleyen, birbirine sahip çıkan iki insanın kazanacağınıi kötülerin kaybettiğini göstermek istedik” ifadelerini kullanıyor. Yaklaşık üç ay kadar bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirten Balekoğlu, “Baştan aşağı bir köşk yarattık. Parasıyla zengin bir aile değilde soylu bir aile yaratmaya çalıştık. Kostümler için ayrı tasarımlar yapıldı. Normalden daha fazla özen gösterdik” diyor.





Behiye, görünürde tam bir Instagram kızıdır

Dizide Behiye karakterini canlandıran Gizem Güneş, “Behiye ablası ile büyümüş biri. Ablası onun için hem anne hem de baba. Bu yüzden daha çocuksu bir karakter. Aynı zamanda parayı ve popülerliği çok isteyen ve seven biri. Behiye görünürde tam bir Instagram kızıdır. 2000 sonrası kuşağın yoksul bir aileden gelen zeki ve uyanık bir bireyi ve aynı zamanda güzel bir kız olarak sınıf atlamak başlıca hayalidir. Tabii bu Behiye’yi bazen komik hatalara düşürebiliyor. Aynı zamanda empati kurup Behiye’ye üzülebiliyoruz da. Bazen kızıyoruz, bazen çok eğleniyoruz” şeklinde canlandırdığı karakteri anlatıyor. Güneş, canlandırdığı karakterle ortak noktasını ise “Ben de kendi hayatımda biraz esprili ve eğlenceli biriyim. Çok çocuksu davranabiliyorum. Benim de bir kardeşim var. Behiye ablasına ne kadar bağlıysa ben de o kadar kardeşime bağlıyım” diyor. Çekimlerin eğlenceli geçtiğini belirten Güneş, “Behiye, sevimli bir karakter. Alımlı olduğu kadar da komik ve hazırcevaptır. Her sahnede çok eğleniyorum” ifadelerini kullanıyor.





Süreyya, hırslarına kapılmış bir karakter

Süreyya rolünü canlandıran Berfu Öngören, “Süreyya çok sürprizli bir karakter. Bir sonraki adımı ne olacak diye bekliyoruz. Seyirci de bunu merakla bekleyecek. Biraz dışarıdan bakıldığında hırslarına kapılmış biri. Süreyya’yı hırsları yönetiyor. Aslında bu hırslar yanlış şeylere ve kötü sonuçlara sebep oluyor. Ama Süreyya’nın kendine göre çok haklı sebepleri var. Dolayısıyla Süreyya biraz heyecanlı, biraz komik, biraz da sürprizli bir karakter. Ben de heyecanla bekliyorum bir sonraki adımı ne olacak diye” şeklinde anlatıyor. Dizinin başrol oyuncularından Özge ile kuzen olduklarını dile getiren Öngören, “Benim ilk bölümde Özge olan sahnelerim çok etkileyiciydi. Çünkü en yoğun sahnelerdi. Süreyya ve özge kuzenler. Onların arasında bir olay gerçekleşiyor. Sonucunda ise tartışıyorlar. En çok etkilendiğim sahne diyebilirim” sözleriyle anlatıyor.



