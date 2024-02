Aşkta temiz kalpler birinci

TRT 1’in yeni dizisi “Kül Masalı”, izleyicisiyle buluştu. Her perşembe saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan “Kül Masalı” dizisi, aşkın her zaman göründüğü gibi olmadığını vurguluyor. Dizi, Türkiye’nin en zengin ve köklü ailelerinden Giraylı ailesinin veliahtı Arat Giraylı’nın, yoksul ve mütevazı bir geçmişten gelen Özge ile karşılaşıp ilk görüşte aşık olup evlenmelerini ve evliliklerindeki gizemi konu alıyor. İzleyicisini her bölüm şaşırtmayı hedefleyen gizemlerle dolu dizinin hikayesi ise şöyle; Arat ve Özge, her ne kadar birbirlerine tutkuyla bağlı olsalar da geçmişten gelen sırlar, gizemler ve cinayet şüphesi sevgilerini sınar. Bu aşkın ortasında bir hayalet gibi duran Jale ve onun şüpheli ölümü, Arat’ın gizemli ve tehlikeli tarafını gözler önüne serecektir. Yönetmen koltuğunda Metin Balekoğlu’nun oturduğu, hikayesini Nesrin Aytamay, senaryosunu ise Sılan Aras Erdem ve Filiz Küçük Yücel’in kaleme aldığı “Kül Masalı”nın kadrosunda; Gökhan Alkan, Sevda Erginci, Başak Gümülcineoğlu, Hülya Darcan, Ushan Çakır, Özgür Çevik, Gizem Kala ve Gizem Güneş gibi başarılı isimler yer alıyor. Biz de her perşembe saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan “Kül Masalı” dizisinin yönetmeni Metin Balekoğlu ve dizinin oyuncularından Behiye karakterini canlandıran Gizem Güneş ile Süreyya rolünü canlandıran Berfu Öngören ile konuştuk.