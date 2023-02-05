At Nağme Ankara’da

Türkiye’nin görsel sanatlar alanında önde gelen ustalarından Süleyman Saim Tekcan’ın At Nağme Sergisi, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Selçuklu Müze ve Sergi Salonu’nda sanatseverlerle buluştu.

Tarih boyunca duvar resimlerinden, mezar taşlarına, minyatürlerden çağdaş sanata, şiirden halk hikayelerine hatta beyaz perdeye varıncaya kadar sanatın farklı disiplinlerinde ve hayatın içinde oldukça yer edinmiş bir asil canlı atlar. Bir zamanlar süvarilerin, akıncıların, postacıların, askerlerin vazgeçilmez ulaşım aracı sultanların, beylerin, paşaların prestijli binek hayvanı olan at geçmişten günümüze Türklerin yaşamında kayda değer bir yer tutmaktadır.

Atlara büyük bir tutkuyla bağlı olan Süleyman Saim Tekcan, sanat hayatının önemli bir kısmında ön plana çıkan at figürünü geleneksel değerlerle ve modern sanat anlayışıyla yoğurarak eserlerine yansıtmıştır. Bir Karadeniz çocuğu olan sanatçının gençlik yıllarından beri defalarca gözlemlediği atlar, Riva’da kurduğu çiftliğiyle birlikte hayatının ve sanatının odağını oluşturmuştur. 1990’lı yıllardan itibaren güzel başlarını önce sanatçının yağlı boya eserlerinde gösteren at figürleri daha sonra serigrafilerinde ve diğer sanatsal yapıtlarında görünür hale gelmiştir.

EL YAPIMI KİTAP

At Nağme Sergisi, Süleyman Saim Tekcan’ın gravürlerinden oluşan ve özgün metni yazar Beşir Ayvazoğlu tarafından kaleme alınan, Osmanlı geleneksel kültüründen günümüze taşınan bir anlayışla hazırlanan “At Nağme” adı verilen el yapımı bir kitabı merkezine alıyor. Hüsn-i hattı Levent Karaduman’a, kaligrafisi Bünyamin Kınacı’ya, Tezhibi Dilek Yerlikaya’ya ve cilt sanatı Melike Kazaz’a ait olan devasa boyutlardaki bu el yapımı kitabın tamamı Süleyman Saim Tekcan’ın özgün projesi olarak hazırlandı. Yazma eserin en başında ise hattat Emin Barın’ın tuğra formunda yazdığı Süleyman Saim Tekcan istifi dikkat çekiyor. Emin Barın’ın yıllar evvel Tekcan’a hediye ettiği bu levhanın ilhamıyla sanatçının daha sonraki yıllara ait eserlerinde kaligrafik unsurlar yer almaya başlamıştır.

Küratörlüğünü Erkan Doğanay’ın üstlendiği sergide söz konusu yazma kitap dışında sanatçının at figürlü kara kalem çizimleri, baskı ve gravürleri, yağlı boya tuval eserleri, çini duvar tabakları, mermer ve bronz heykelleri de ziyaretçilere renkli bir dünya sunuyor.

Modern sanatı, Osmanlı kitap sanatlarıyla buluşturarak şaşırtıcı bir senteze ulaşan ve sanatın büyülü dünyasında saltanatını kurarak atlarını zaferden zafere koşturan Süleyman Saim Tekcan’ın eserleri atlara dair benzersiz bir senfoni yaratıyor.

Dünden bugüne atlar üzerine tarihi ve kültürel birikimimizi, ressam Tekcan’ın fırçasıyla anlattığı At Nağme Sergisi için Karacan Müzik Prodüksiyon imzasıyla müzisyen Ayla Karacan tarafından bir tema müziği de hazırlandığını belirtelim.

2022 yılında resim sanatı dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görülen Süleyman Saim Tekcan’ın At Nağme Sergisi, Millet Kütüphanesi Selçuklu Müze ve Sergi Salonu’nda önümüzdeki iki ay boyunca görülebilir.



