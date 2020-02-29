Hayat Avrupada korovirüs salgını büyüyor Devlet başkanları görüşmesi ertelendi
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Avrupa'da korovirüs salgını büyüyor: Devlet başkanları görüşmesi ertelendi

Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı artıyor. İtalya'da 800'ü aşarken, virüs bulaşan kişi sayısı Almanya'da 66, Fransa'da 57, İngiltere'de 23, Avusturya'da 7, Hollanda'da 4, Danimarka'da ise 3'e yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump ve Başbakan Sebastian Kurz arasında gelecek hafta yapılması planlanan görüşmenin virüs nedeniyle ertelenmesine yol açtı.

Haber Merkezi AA
Avrupa'da Kovid-19 vakalarında artış sürüyor.
Avrupa'da Kovid-19 vakalarında artış sürüyor.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19 vakaları İtalya'da 800'ü aşarken, virüs bulaşan kişi sayısı Almanya'da 66, Fransa'da 57, İngiltere'de 23, Avusturya'da 7, Hollanda'da 4, Danimarka'da ise 3'e yükseldi. Virüse yönelik önlemler bazı etkinliklerin iptal edilmesine, devlet başkanları arasındaki görüşmelerin de ertelenmesine yol açtı.

İtalya'da iki bölgede okullar bu hafta da tatil edildi

Avrupa'da 21 ile ölü sayısının en yüksek olduğu, vaka sayısının ise 800'ü geçtiği İtalya'nın Lombardiya ve Emilia-Romagna bölgelerinde okulların gelecek hafta da tatil edildiği duyuruldu.

Bu arada, İtalyan hükümeti koronavirüs nedeniyle karantina altına alınan bölgeler için yeni ekonomik tedbirler öngören bir kararname kabul etti.

Dünyada koronavirüs bulaşan kişi sayısı 85 bini aştı
DÜNYA
Dünyada koronavirüs bulaşan kişi sayısı 85 bini aştı

İtalyan siyasetçiden virüs gafı

Diğer yandan, ülkede koronavirüs vakalarının en yoğun olduğu ikinci bölge olan Veneto'nun bölgesel yönetim başkanı Luca Zaia'nın gafı konuşuluyor.

Zaia, dün katıldığı yerel televizyon programında İtalyanların temizliğe dikkat ettiklerini, sık sık ellerini yıkadıklarını ve gıdalarında da temizliğe önem verdiklerini anlatarak, "Çin, bu salgında çok büyük bedel ödedi çünkü orada canlı fare vesaire yenildiğini gördük." demesi tepki uyandırdı.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan Zaia'nın sözlerine Çin'in Roma Büyükelçiliği de tepki gösterdi. Büyükelçilikten yapılan paylaşımda, Çin ve İtalya'nın bu virüse karşı yan yana mücadele ettiği bu hayati dönemde bir İtalyan politikacının bu sözlerinin kendilerini incittiğini ve şaşkına çevirdiği belirtildi.

Zaia da tepkiler üzerine bir açıklama daha yaparak, böyle bir tartışmaya yol açtığı ve yanlış anlaşıldığı için üzgün olduğunu ifade ederek, özür diledi.

Öte yandan, ABD, İtalya için yaptığı seyahat uyarısını seviye 3'e yükselterek, bu ülkeye gitmeyi düşünen vatandaşlarından seyahatlerini yeniden gözden geçirmelerini tavsiye etti.

İngiliz basını: Koronasız tatil için Türkiye güvenli rota
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İngiliz basını: Koronasız tatil için Türkiye güvenli rota
İngiliz Daily Express gazetesi, Türkiye'nin koronavirüs tehlikesi olmayan güvenli bir tatil durağı olarak tercih edilebileceğini yazdı.


Trump-Kurz görüşmesi ertelendi

  • Avusturya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise ABD Başkanı Donald Trump ve Başbakan Sebastian Kurz arasında gelecek hafta yapılması planlanan görüşmenin virüs nedeniyle tehir edildiği duyuruldu.
  • Açıklamada, "Beyaz Saray tarafından virüse ilişkin genel durum nedeniyle görüşmenin ileri bir tarihe tehir edildiğinin açıkladığı" belirtildi.

Fransa'da vaka sayısı 73'e yükseldi

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, koronavirüs konulu özel Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ülkede koronavirüse yakalananların sayısının 73'e yükseldiğini ifade eden Veran, bunlardan 12'sinin iyileştiğini ve 2'sinin de hayatını kaybettiği belirtti.

Fransa'da maraton iptal edildi

Veran, yarın başkent Paris'te yapılması planlanan maraton dahil ülkedeki birçok etkinliğin iptal edildiğini söyledi.

Olivier Veran, ayrıca ülkede riskli bölgelerde 5 binden fazla kişinin toplanmasının yasaklandığı bilgisini de paylaştı.

Almanya'da virüs bulaşan kişi sayısı 66

Alman Robert Koch Enstitüsü tarafından paylaşılan son verilere göre, Almanya'da virüs bulaşanların sayısı 66'nın yükselirken, 14 kişi de tedavi edildi.

İngiltere'de vaka sayısı 20'den 23'e çıkarken, Hollanda'da 2'den 4'e, Danimarka'da ise 3'e yükseldi.

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