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Ayasofya sergisi hayran bıraktı

Ayasofya sergisi hayran bıraktı

Resul Ekrem Şahan
04:0022/09/2024, Pazar
G: 22/09/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Türkiye Kültür Yolu Festivali, Ankara'da başladı. Festival kapsamında açılan Ayasofya sergisi ziyaretçileri hayran bıraktı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, Ankara'da başladı. Festival kapsamında açılan Ayasofya sergisi ziyaretçileri hayran bıraktı.

AYASOFYA'NIN GÜZELLİKLERİ BURADA

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının ardından fotoğraf sanatçıları İzzet Keribar ve Mehmet Özçay'ın çektiği fotoğraflardan oluşan sergi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı'nın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Davet Kabul Salonu'nda açıldı. 3 ay boyunca ziyarete açık olacak sergide 70 eser yer alıyor. Mehmet Özçay, serginin 2020-2023 yılları arasında üç yıllık bir çalışma olduğunu belirterek, “Ayasofya ile ilgili elbette daha önce çok fotoğraflar çekildi. Ama cami olduktan sonra kapsamlı bir çalışma yapılmadı. Gençliğimiz Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasının hayaliyle geçti. Bu hayalin gerçekleşmesini sanat fotoğraflarıyla belgelemek istedim” diye konuştu.



#Ayasofya Camii
#Sergi
#Aktüel

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