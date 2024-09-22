Ayasofya sergisi hayran bıraktı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının ardından fotoğraf sanatçıları İzzet Keribar ve Mehmet Özçay'ın çektiği fotoğraflardan oluşan sergi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı'nın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Davet Kabul Salonu'nda açıldı. 3 ay boyunca ziyarete açık olacak sergide 70 eser yer alıyor. Mehmet Özçay, serginin 2020-2023 yılları arasında üç yıllık bir çalışma olduğunu belirterek, “Ayasofya ile ilgili elbette daha önce çok fotoğraflar çekildi. Ama cami olduktan sonra kapsamlı bir çalışma yapılmadı. Gençliğimiz Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasının hayaliyle geçti. Bu hayalin gerçekleşmesini sanat fotoğraflarıyla belgelemek istedim” diye konuştu.