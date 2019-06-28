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Hayat Bacağından alınan et parçasıyla yeni dil yapıldı
GENEL SAĞLIK

Bacağından alınan et parçasıyla yeni dil yapıldı

Bacağından alınan et parçasıyla yeni dil yapıldı

Antalya’da, dil kanserine yakalanınca eşi tarafından terk edilen 45 yaşındaki Seher Arslan, okulu bırakmak zorunda kalan 15 yaşındaki kızı Aysun’la yaşam mücadelesi veriyor. Arslan’ın en büyük hayali, tek oda dahi olsa kendine ait bir ev ve kızının okuluna devam edip doktor olması.

Haber Merkezi IHA
Seher Arslan
Seher Arslan

Antalya’nın Kepez ilçesinde yaşayan Seher Arslan, 2002 yılında evlendi. Bu evliliğinden bir çocuğu olan Arslan, 2005 yılında gittiği hastanede dil kanseri teşhisi konuldu. Ardından iddiaya göre eşi, Arslan’ı başka bir kadınla aldatarak terk etti.

Kansere yakalanmasının ardından ikinci kez yıkılan Arslan’ın, ilk olarak kemoterapi gördü ardından Akdeniz Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Estetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından tümörlü dili alındı ve bacağından alınan et parçasıyla yeni bir dil yapıldı. Talihsiz kadın, hayata tekrar tutunup 2 yaşındaki çocuğuyla birlikte yaşam mücadelesi vermeye başladı.

Aç kaldığı zamanlar oluyor

Geçen yıllarından ardından 15 yaşındaki kızı Aysun Durmaz ile birlikte kirada oturan Seher Arslan, sağlığına tekrar kavuşsa da, çalışması yasaklandı. Annesine hastane muayenelerinde yardımcı olmak ve evde destek olmak için genç kız okulunu bıraktı. 450 TL engelli maaşı ve 900 TL’lik sosyal yardım hizmeti alan kadın, 550 TL’ye oturduğu evin kirada olmasından dolayı, evin giderlerini karşılamakta zorlandığını, kimi zaman aç dahi kaldıklarını dile getirdi.

“En zor günümde yanımda olmasını isterdim”

Yaşadığı zorlu süreci anlatan anne Arslan, hastanede kanser tedavisi görürken eşinin başka bir kadınla kendisini aldattığını ve bu yüzden boşandıklarını söyledi. Konuşmakta zorlanan Arslan, “En zor günümde yanımda olmasını isterdim ama maalesef olmadı ve bizi bıraktı” dedi.

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Arslan, tek hayalinin bir oda dahi olsa kendine ait bir ev olması ve kızının okulunu tamamlayıp ameliyatını yapan Ömer Özkan gibi doktor olması olduğunu dile getirdi.

Seher Arslan ve kızı Aysun Durmaz

Annesini el üstünde tutmak istiyor

Annesine bakacak kimse olmadığı için okulu bırakmak zorunda kaldığını belirten Aysun Durmaz da, “Çünkü gece yarılarında annemi hastaneye getirip götürüyordum, yemeğini ben yapıyordum. Şuanda sadece kontrole gittiği için okula devam edebilirim. Meslek sahibi olup annemi el üstünde tutmayı çok isterim” diye konuştu.

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