Hayat Bademcik ameliyatından 1 gün sonra öldü Şüpheli bulundu
GENEL SAĞLIK

Bademcik ameliyatından 1 gün sonra öldü: Şüpheli bulundu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bademcik ameliyatı olduktan 1 gün sonra hayatını kaybeden 5 yaşındaki Eren Akalın'ın ailesi, çocuklarının ölümünde ihmal olduğunu iddia ederek hastane ve sorumlu doktorlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Hastane yönetimi ise savcılığın Eren'in ölümünü şüpheli bularak otopsi yaptığını ve gelecek sonuca göre ihmal olup olmadığının ortaya çıkacağını ifade etti.

Haber Merkezi DHA
Eren, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Eren, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Ereğli'nin Danışmentli köyünde yaşayan Ebru Akalın (27) ve İstanbul Havalimanı'nda çalışan Cüneyt Akalın (30) çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü Eren Akalın, 12 Şubat Salı günü Ereğli Devlet Hastanesi'nde bademcik ameliyatı oldu.

Yaklaşık 1 saat süren ameliyatın ardından odasına alınan ve çarşamba sabahı taburcu edilen Eren, gece köydeki evlerinde fenalaştı. Ailesi tarafından aynı hastanenin acil servisine götürülen Eren, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Ebru ve Cüneyt Akalın çifti, acil serviste aldıkları acı haberle yıkıldı.

Eren Akalın ve annesi.

Ölüm nedeni raporda ortaya çıkacak

Cumhuriyet savcısı, Eren Akalın'ın kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yaptı. Otopsinin ardından Eren'in cenazesi, 14 Şubat Perşembe günü Danışmentli köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi. Oğlunun mezarını ziyaret eden anne Ebru Akalın, Eren'in ölümünün ameliyatla ilgili olduğunu düşündüklerini söyledi.

Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek hastane ve sorumlu doktorlar hakkında şikayetçi olduklarını anlatan Ebru Akalın, şöyle konuştu:

  • "Bize gün verdiler. Pazartesi hastaneye yattık. Salı sabahı saat 08.55'te ameliyata girdik. Saat 09.50'de çıktık. Bizi 1 gün sonra saatimiz dolmadan 08.30'da çıkarttılar. Eve geldik. Aynı gece çocuğum fenalaştı. Ben herkesi kaldırdım evde. Çocuğumu acile götürdüm. Zaten çocuğum yolda canını verdi. Nefesi kesildi benim çocuğumun. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Götüremedim, yetiştiremedim çocuğumu."

Oğlunun ölümünü çalışırken aldı

Cüneyt Akalın ise oğlunun ölüm haberini İstanbul'da çalıştığı iş yerinde aldığını söyledi. Eren'in ölüm haberiyle büyük şok yaşadığını ifade eden baba Akalın, şöyle dedi:

  • "Sabaha karşı haber geldi. Apar topar valizlerimi topladılar. İstanbul 3'üncü Havalimanı'nda çalışmaya gitmiştim. Çocuğum sağ iken gittim, öldüğünü öğrendim, geri geldim. Basit bir ameliyat olduğunu düşünüyorduk. Ölümü bizi yıktı. Sorumlular hakkında şikayetçiyiz. İhmal olduğunu düşünüyoruz."

Takip edecekler

Ebru Akalın'ın babası Hüseyin Güney de torununun hiçbir sağlık sorunu olmadığını belirtti. Gözyaşlarına hakim olamayan dede Güney, "Bu konuda sorumlu kimse, hangi kurumsa onlar cezasını çekecekler. Biz bunu araştırıp öğrenmek istiyoruz. Biz gerekli makamlara gerekli ifadelerimizi vereceğiz. Bu işin takipçisi olacağız. İhmal varsa ihmali yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Davacı olacağız. Zamanı dolmadan hiç kimse çıkmaz. Ben bunu biliyorum. O benim torunumdu. Canımdı yavrumdu. Ben onu kalbime gömdüm" diye konuştu.

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Hastane yönetimi otopsi raporunu bekliyor

Ereğli Devlet Hastanesi yetkilileri ise konu ile ilgili adli sürecin devam ettiğini, otopsi raporu sonucunda bir ihmal görülmesi durumunda hastane yönetimi olarak gerekli çalışmaları yapacaklarını söyledi.

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