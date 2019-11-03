Bal gibi tarifler

Cennette akan bir ırmak, insanın doğadan topladığı ve yediği ilk günden beri şifa bulduğu bir gıdadır bal. Bol miktarda vitamin ve mineral içeriğiyle besin ihtiyacımızı karşılarken, taşıdığı organik ögelerle de şifa olur bize. Tarih boyunca bir çok hastalık bal içeren karışımlarla tedavi edildi, kutsal binaların yapımında kullanıldı, kimi zaman adak sayıldı.

DOĞANIN DENGESİNİ KORUYORLAR

Bir kovanda arıların 450 gram bal üretebilmesi için 2 milyon çiçekten öz toplaması gerekiyor. Bu yüzden saatte 24 km hızla uçuyor ve yazın sadece 40 gün yaşıyorlar. Bütün bu çalışkanlıkla sadece bal yapmıyorlar, aynı zamanda tozlaşmayı sağlayarak doğanın dengesini koruyorlar. Bilim insanlarına göre, arısız bir dünyanın ömrü 4 yıl.

Keşfedildiği günden beri kutsal sayılmış, soylulara besin kaynağı olmuş, yara iyileştirmede ve mumyalamada kullanılmış organik bal, uzun süre bozulmadan kalabilir. Geçen yıllarda Muğla Marmaris’te hiç bozulmadan kalabilmiş 100 yıllık bir karakovan balı bulunmuştu. Demek ki hakiki bal uzun süre dayanabiliyor.

BALLARIMIZ EŞSİZ

“İyi bal nasıl anlaşılır” sorusunun günümüz teknolojisinde gelişen hilelerle bir cevabı yok maalesef. Fakat buna oranla analiz ve ölçümler de oldukça gelişti.

Eğer hazır paketlenmiş bal alacaksanız, lütfen etiketini iyice okuyun. Yerel üreticiden alacaksanız güvenilir bir kimseyi tercih edin. Ülkemiz, bitki örtüsü açısından bütün bir Avrupa Kıtası’nın 3 katı zengin. Bu yüzden ballarımız da eşsiz.

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Bugün, şifası saymakla bitmeyen balın kullanıldığı bir kaç tarif paylaşalım. Bal evinizden eksik olmasın.

BALLI ELMALI KEK

Ballı elmalı kek

MALZEMELER

* 250 gram un

* 20 gram kabartma tozu

* 2 çay kaşığı tarçın

* 3 yemek kaşığı tereyağı

* ½ fincan bal

* 100 gram şeker

* 2 yumurta

* 500 gram elma

YAPILIŞI

Kek kalıbını hazırlayıp, fırını 180 derecede ısıtalım. Elmaları püre haline getirelim. Tereyağını iyice yumuşatalım ve balla çırpalım. Yumurtaları ekleyip çırpalım.

Elma püresini ekleyelim. Un, kabartma tozu ve tarçını karıştıralım. Yumurtalı karışıma unlu karışımı yavaş yavaş ilave edelim. Hamuru kalıba döküp fırında 30 dakika pişirelim. Kürdanla kontrol edip piştiğinde fırından alalım.

Afiyet olsun.

BALLI TAVUK

Ballı tavuk

MALZEMELER

* 1 bütün tavuk

* Bir çay bardağı bal

* 2 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI

Tavuğun içini ve dışını tuzla ovalım. Üzerine ince bir tabaka bal sürüp fırınlayalım. Her 15 dakikada bir bir kat daha bal sürerek kabuk oluşturalım. Nar gibi kızardığında fırından alalım.

Afiyet olsun.