Hayat Balık salatayla güzel
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Balık salatayla güzel

Av yasağı bitti, taze balıklar tezgaha gelmeye başladı. Vitamin, kalsiyum ve omega-3 kaynağı balıklar okula başlamak üzere olan çocuklarımızın gelişimi için oldukça önemli. Yanına yaptığımız salatalar ise en lezzetli eşlikçiler.

Ülkü Menşure Solak Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yeni bir balık avı sezonu başlarken, üç tarafı denizlerle çevrili güzel ülkemizin balıklarla ilgili tarihi de gözlerimizin önünden geçiyor. Her konuda olduğu gibi balıkçılıkta da eski, köklü bir kültürün sahibi olan bu topraklarda balık yemenin tarihi Hititlere kadar gider. Fakat bugün bize balığı sorsalar muhakkak Karadeniz’den, hamsiden bahsederiz. Geniş kıyı şeridinin hemen her yerinde balıkçılık yapılan Karadeniz’de lezzetli hamsi için karın suya düşmesi beklenir. Bu mevsimdeyse bin yıllarca Ege’den Marmara’ya, Marmara’dan Karadeniz’e boğaz kıyılarında ton balıklarının geçişleri gözlenirdi. Çünkü ton balığı küçük balıklar peşindedir ve onun varlığı balık sürülerini işaret eder. İşte balık mevsimi, eskiden böyle başlardı.

İSTANBUL’UN BALIK KÜLTÜRÜ

İstanbul’da balık tutmak birlikte bir şeyler yapmak demekti ve kendine özgü bir kültür haline gelmişti. Devrin balık tutkunları birbirlerine hediye olarak o gün tuttukları değerli balıkları gönderirler, İstanbul’un belli kıyılarından sandalla denize açılırlardı. Anadolu’daysa bu mevsim, Kızılırmak, Yeşilırmak kıyılarında yayın ve sazan, Fırat kıyılarında şabut balığı, Dicle kıyılarında turna tutulur. Ve onlar da deniz balıkları kadar lezzetlidirler.

PALAMUT, LÜFER, ÇİPURA

Bu mevsimin deniz balıklarıysa palamut, barbun, lüfer, çipura. Yazın sonunu, domatesin, yeşilliklerin bir arada olduğu günleri, bu yazımızda değerlendirelim ve balıkların yanında sofralarımıza sağlık ve tat katacak salatalardan bahsedelim istiyorum.

Balık bolca A, D, E, K vitamini ve kalsiyum içerir. Ayrıca omega-3 kaynağıdır. Bu besin deposunu C ve B grubu vitaminleriyle desteklemek, özellikle okula başlamak üzere olan çocuklarımızın gelişimi için muhteşem olur.

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ROKA SALATASI

Roka Salatası
  • MALZEMELER
  • Bir demet roka
  • 2 kuru soğan
  • 7-8 çeri domates
  • Yarım limon
  • Bir fincan zeytinyağı
  • Bir fiske tuz
  • Bir diş sarımsak
  • YAPILIŞI
  • Rokayı yıkayıp ayıkladıktan sonra elimizle küçük parçalara ayıralım. Soğanları piyazlık doğrayalım. Çeri domatesleri ikiye üçe bölelim. Sarımsağı soyup ikiye ayıralım ve salata tabağına iyice sürelim. Roka, domates ve soğanı üst üste bir kaba alalım. Limon suyu, zeytinyağı ve tuzu iyice çalkalayıp salatamıza dökelim,karıştıralım. Sarımsak sürdüğümüz tabağa alalım. Afiyet olsun.

SOĞAN SALATASI

SOĞAN SALATASIn
  • MALZEMELER
  • 4 beyaz kuru soğan
  • Yarım demet maydanoz
  • Bir limon
  • Bir fincan zeytinyağı
  • Sumak, pul biber, tuz
  • YAPILIŞI
  • Kuru soğanları uzun uzun doğrayalım. Tuzla ovup yıkayalım Maydanozu kıyalım ve soğana ekleyelim. Limon suyu, zeytinyağı, sumak ve pul biberi ilave edip karıştıralım. Afiyet olsun.

KÖZ PATLICAN SALATASI

KÖZ PATLICAN SALATASIn
  • MALZEMELER
  • 4 patlıcan
  • Bir kuru soğan
  • 4 kapya biber
  • Yarım demet maydanoz
  • Bir fincan zeytinyağı
  • Bir iki kaşık ayçiçek yağı
  • Bir limon
  • Bir baş sarımsak
  • Tuz ve baharat
  • YAPILIŞI
  • Patlıcan ve biberleri hafifçe delip pişirme kağıdı serdiğimiz tepsiye yerleştirelim. Tepsinin bir kenarına sarımsağı da koyalım. Önceden kızdırdığımız fırına verip közleyelim. Pişen patlıcan, biber ve sarımsakların kabuklarını soyup doğrayalım. Soğanı doğrayalım ve ayçiçek yağında çevirelim. Maydanozu kıyalım. Patlıcan, biber, sarımsak, maydanoz ve soğanı limon suyu ve zeytinyağı ile karıştıralım. Baharat ve tuz ekleyip karıştıralım. Afiyet olsun.

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