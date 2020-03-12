Basit önlemler hayat kurtarır

* Koronovirüs de dahil birçok salgın hastalığa yakalanmamak için altın kural ellerinizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca yıkayın.
* Su veya sabunun olmadığı durumda alkol bazlı el antiseptiği kullanın.
* Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağızınızı tek kullanımlık kağıt mendil ile örtün. Kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanın.
* Soğuk algınlığı veya grip benzeri semptomları olan kişiler ile 1 metreden yakın temastan kaçının.
KARANTİNA KURALLARI
- Yurtdışını seyahatinden dönenler için de yapılması gerekenler yine bakanlık tarafından aktarıldı. İşte evde izlemedeyken yapılması gerekenler:
- * Son 14 gün içerisinde koronavirüs görülen ülkelerin birinden geldiyseniz, ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gibi belirti ve bulgularınız olmasa bile 14 gün süresince evden çıkmamalısınız.
- * Evden çıkmak zorunda kalırsanız mutlaka tıbbi maske takın mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullanmayın.
- * Evde kaldığınız sürece; ziyaretçi kabul etmeyin,
- * Mümkünse ayrı bir odada kalın.
- * Odanızı sık sık havalandırın.
- * Evin ortak alanlarında mutlaka tıbbi maske takın.
- * Mümkünse ayrı tuvalet ve banyo kullanın.
- * Ayrı tuvalet ve banyo yok ise bu alanlarda mutlaka maske takın, bu alanları her kullanım sonrası temizleyin
- * Sık sık el hijyeni sağlayın ellerinizi su ve sabunla yıkayın ya da alkollü el antiseptiği/kolonya ile ovalayın.
- * Tabak, bardak, havlu gibi eşyalarınızı ayırın, ortak kullanmayın.
- * Ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı gelişmesi durumunda; hemen tıbbi maske takın en kısa sürede en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.