Hayat Basit önlemler hayat kurtarır
GENEL SAĞLIK

Basit önlemler hayat kurtarır

Virüsün ortaya çıkmasıyla birlikte tüm önlemleri alan Sağlık Bakanlığı, vatandaşın virüsten korunabilmesi için de broşürler hazırladı. İşte vürüse yakalanmamak için uyulması gereken basit ama etkili kurallar:

Talha Menteş Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

* Koronovirüs de dahil birçok salgın hastalığa yakalanmamak için altın kural ellerinizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca yıkayın.

* Su veya sabunun olmadığı durumda alkol bazlı el antiseptiği kullanın.

* Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağızınızı tek kullanımlık kağıt mendil ile örtün. Kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanın.

* Soğuk algınlığı veya grip benzeri semptomları olan kişiler ile 1 metreden yakın temastan kaçının.

KARANTİNA KURALLARI

  • Yurtdışını seyahatinden dönenler için de yapılması gerekenler yine bakanlık tarafından aktarıldı. İşte evde izlemedeyken yapılması gerekenler:
  • * Son 14 gün içerisinde koronavirüs görülen ülkelerin birinden geldiyseniz, ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gibi belirti ve bulgularınız olmasa bile 14 gün süresince evden çıkmamalısınız.
  • * Evden çıkmak zorunda kalırsanız mutlaka tıbbi maske takın mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullanmayın.
  • * Evde kaldığınız sürece; ziyaretçi kabul etmeyin,
  • * Mümkünse ayrı bir odada kalın.
  • * Odanızı sık sık havalandırın.
  • * Evin ortak alanlarında mutlaka tıbbi maske takın.
  • * Mümkünse ayrı tuvalet ve banyo kullanın.
  • * Ayrı tuvalet ve banyo yok ise bu alanlarda mutlaka maske takın, bu alanları her kullanım sonrası temizleyin
  • * Sık sık el hijyeni sağlayın ellerinizi su ve sabunla yıkayın ya da alkollü el antiseptiği/kolonya ile ovalayın.
  • * Tabak, bardak, havlu gibi eşyalarınızı ayırın, ortak kullanmayın.
  • * Ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı gelişmesi durumunda; hemen tıbbi maske takın en kısa sürede en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.

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