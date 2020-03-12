Basit önlemler hayat kurtarır

* Koronovirüs de dahil birçok salgın hastalığa yakalanmamak için altın kural ellerinizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca yıkayın.

* Su veya sabunun olmadığı durumda alkol bazlı el antiseptiği kullanın.

* Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağızınızı tek kullanımlık kağıt mendil ile örtün. Kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanın.

* Soğuk algınlığı veya grip benzeri semptomları olan kişiler ile 1 metreden yakın temastan kaçının.

KARANTİNA KURALLARI

Yurtdışını seyahatinden dönenler için de yapılması gerekenler yine bakanlık tarafından aktarıldı. İşte evde izlemedeyken yapılması gerekenler:

* Son 14 gün içerisinde koronavirüs görülen ülkelerin birinden geldiyseniz, ateş, öksürük, solunum sıkıntısı gibi belirti ve bulgularınız olmasa bile 14 gün süresince evden çıkmamalısınız.

* Evden çıkmak zorunda kalırsanız mutlaka tıbbi maske takın mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullanmayın.

* Evde kaldığınız sürece; ziyaretçi kabul etmeyin,

* Mümkünse ayrı bir odada kalın.

* Odanızı sık sık havalandırın.

* Evin ortak alanlarında mutlaka tıbbi maske takın.

* Mümkünse ayrı tuvalet ve banyo kullanın.

* Ayrı tuvalet ve banyo yok ise bu alanlarda mutlaka maske takın, bu alanları her kullanım sonrası temizleyin

* Sık sık el hijyeni sağlayın ellerinizi su ve sabunla yıkayın ya da alkollü el antiseptiği/kolonya ile ovalayın.

* Tabak, bardak, havlu gibi eşyalarınızı ayırın, ortak kullanmayın.

* Ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı gelişmesi durumunda; hemen tıbbi maske takın en kısa sürede en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.