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Hayat

Bayrağımızı dünyaya göstereceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Nisan’da İstanbul Atatürk Havalimanı’ndaki TEKNOFEST’te isimlerini açıkladığı uzay yolcuları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever Ankara’da düzenlenen TEKNOFEST’te uzay meraklılarının ilgi odağı oldu.

Ali Kürşat Büyükada
10:00 . 4/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Uzay yolcuları Alper Gezervancı ve Tuva Cihangir Atasever, Ali Kürşat Büyükada.

Uzay yolcuları Alper Gezervancı ve Tuva Cihangir Atasever, Ali Kürşat Büyükada.

Uzay yolcuları Alper Gezervancı ve Tuva Cihangir Atasever, uzayda yapmak istedikleri ilk şeyin Türk bayrağını dalgalandırmak olduğunu söyledi.

“Biz bayrağımızı uzaya götürmüyoruz. Bayrağımız bizi uzaya götürüyor” diyen Alper Gezeravcı, “O nedenle öncelik bayrağımızın oradaki varlığını tüm dünyaya göstermek olacak. Türkiye’ye karşı bayrağımızı açıp fotoğraf çekeceğiz ve Türkiye Uzay Ajansı ile fotoğrafımızı paylaşacağız” diye konuştu.

#TEKNOFEST
#Recep Tayyip Erdoğan
#İstanbul Atatürk Havalimanı
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