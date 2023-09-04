Bayrağımızı dünyaya göstereceğiz

Uzay yolcuları Alper Gezervancı ve Tuva Cihangir Atasever, uzayda yapmak istedikleri ilk şeyin Türk bayrağını dalgalandırmak olduğunu söyledi.

“Biz bayrağımızı uzaya götürmüyoruz. Bayrağımız bizi uzaya götürüyor” diyen Alper Gezeravcı, “O nedenle öncelik bayrağımızın oradaki varlığını tüm dünyaya göstermek olacak. Türkiye’ye karşı bayrağımızı açıp fotoğraf çekeceğiz ve Türkiye Uzay Ajansı ile fotoğrafımızı paylaşacağız” diye konuştu.