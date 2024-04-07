Bayramda neden tatlı yeriz?

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amazan Bayramı; Ramazan boyunca yemeden, içmeden ve her türlü istek ve arzularımızdan kendimizi alıkoyarak oruç tutan biz Müslümanların, orucun bitimiyle sevince kavuştuğumuz ve vaat edilen mükafata kavuşmakla manen huzur bulduğumuz bir gündür. Türk ve İslam kültüründe bayram günü sabah namazının hemen ardından yediğimiz tatlı yeme ve ikram etme geleneği, sofralarımızı süsleyen lezzetler olmanın ötesinde aslında çok daha derin bir geçmişe ve anlama sahiptir. Bayram günü tatlı yemek, özellikle hurma yemek sünnettir. Birkaç çeşit de tatlı… Genelde ev baklavası, lokma, kadayıf tatlıları olur seçenekler arasında. Sütlü tatlıları da es geçmemek gerek, özellikle sütlaç… Peki bayramlarda özellikle tatlı ve şekerin üzerine neden bu kadar düştüğümüzü, bu geleneğin nereden geldiğini ve neden her yerde tatlı ikram edildiğini hiç düşündünüz mü?