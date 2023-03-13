Besteli mevlid 66 yıl sonra ilk kez icra ediliyor

Hafız, Hattat ve Bestekâr Kemal Batanay’ın 66 yıl önce bestelediği Mevlid-i Şerif ilk kez icra edilecek. Toplumun ortak değeri “Mevlid” eserinin müellifi Süleyman Çelebi, vefatının 600. yıl dönümü vesilesiyle UNESCO tarafından 2022 Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programı’na alınmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu yılı Süleyman Çelebi Yılı olarak ilan etti. Bu kapsamda yurt içi ve dışında birçok etkinlik düzenlendi. Merhum Süleyman Çelebi’yi yâd etmek adına, Kemal Batanay’ın 1956 yılında bestelediği Mevlid-i Şerif de Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Kapadokya Üniversitesi iş birliği ile ilk kez seslendirilecek.

GENİŞ KİTLELERE ULAŞACAK

Hattat ve Bestekâr Kemal Batanay.

Seslendirme projesinin genel koordinatörlüğünü üstlenen, Batanay’ın tanbur talebesi Kapadokya Üniversitesi mütevelli heyeti üyesi Hocazade Mustafa Uysal, Mevlid-i Şerif bestesinin gün yüzüne çıkarılmasını şu ifadelerle anlattı:

“Geçmiş dönemlerde Mevlid’in bestelendiği bilgisi mevcut olmakla beraber, günümüze bestelenmiş formdaki bir örneği ne yazık ki ulaşmadı. Şu anda geleneksel icra tarzı ile ve genel olarak camilerde doğaçlama ve serbest bir şekilde okunan Mevlid, kulaktan kulağa günümüze gelmiştir. Bu açıdan Merhum Kemal Batanay hocamın besteli Mevlidi, klasik musikimizin ve kültür mirasımızın yegâne örneğidir. Mevlid, Peygamberimiz’in sevgisini kalplerimize nakşeden, toplumda birlik ve beraberlik şuurunun oluşmasına hizmet eden çok önemli bir eserdir. Bu yönüyle hocamızın bestesinin kültür hayatımıza kazandırılması ve daha geniş kitlelere ulaştırılması bakımından ayrı bir anlam ve önem taşımaktadır.”

Hocazade Mustafa Uysal.

SEKSEN DÖRT SAYFALIK ESER

Sanat danışma kuruluyla hazırlanan, Kültür Bakanlığı’nın sanatçılarıyla birlikte 25 kişilik kadroyla çalışan koronun müzik direktörlüğünü Hafız Ahmet Çalışır, meşk yönetmenliğini ise Neyzen Ahmet Şahin üstleniyor. Orijinal notaları İSAM kütüphanesinden ve eserin varisi Buğra Batanay’dan edindiklerini söyleyen Uysal, 56 sayfalık el yazması notalardan günümüz notasına aktarılan 84 sayfalık bir eser ortaya çıktığını belirtti. Eser bazı yerlerde koro, bazı yerlerde ise solo seslendirilecek. Bazı yerler usullü, bazı yerler serbest, bazı bölümlere sazlar eşlik edecek bazı bölümler ise saz eşliği olmadan okunacak.

KÜLTÜR HAZİNESİ GÜN IŞIĞINA ÇIKACAK

Başta Balkanlar olmak üzere kültür coğrafyamızda da bu eserin seslendirilmesine yönelik talepler olduğunu söyleyen Uysal, Mevlid-i Şerif’in geleneksel tarzda okunmasıyla arasındaki farkı şu ifadelerle anlatıyor: “Şu anda okunan Mevlid-i Şerif tamamen doğaçlama, saz eşliği olmadan kaside tarzında icra ediliyor. Geçmişte çok önemli hafızlar tarafından seslendirilen bu icra usulünü korumak ve gelecek kuşaklara en doğru şeklide aktarmak gerekir. Besteli Mevlid ise makam ve ritim zenginliği ile Mevlid-i Şerif’e özel bir değer ve zenginlik kazandırdı. Müzik neticede bir vasıtadır, asıl öz olan o beyitlerdeki Peygamber Efendimiz’i anlatan güzel sözleri geniş kitlelere ulaştırmak ve Efendimiz’e olan sevgi ve muhabbeti artırmaktır. 16 Mart 2023 tarihinde Ankara’da CSO tarihî salonda, besteli Mevlid’in ilk kez icra edilmesi ile kültür hazinemizin önemli bir eserini gün ışığına çıkarmış olacağız.”

DEPREMDE VEFAT EDENLERİN RUHUNA

Merhum Kemal Batanay’ın bestesinin icra edileceği tarih olan 16 Mart, aynı zamanda ülkemizde yaşanan deprem felaketinin de 40. gününe tevafuk ediyor. Bu vesileyle programda hem Mevlid-i Şerif’in duası hem de hatim duaları, depremde vefat eden aziz şehitlerimizin ruhuna bağışlanacak.







