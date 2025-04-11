Beyin pili ve akıllı ses ötesi tedavileri Parkinson’a umut olmaya devam ediyor

Kaslarınız size itaat etmediğinde, hayatın en basit hareketleri bile bir mücadeleye dönüşebilir. İşte Parkinson hastalarının her gün yaşadığı zorluk tam da bu. Ancak umut var. Parkinson hastalığında tıbbi tedavinin yeterli olmadığı durumlarda Beyin Pili ve Akıllı Ses Ötesi Tedavilerine başvuruluyor. 11 Nisan Dünya Parkinson Günü’ne özel, söz konusu hastalıkla ilgili açıklama yapan Medipol Sağlık Grubu’ndan Doç. Dr. Ali Zırh, bu yöntemlerin hastaların yaşam kalitesini ciddi anlamda artırabildiğini vurguladı.
Parkinson hastalığı, beyinde dopamin adı verilen maddenin eksilmesiyle ortaya çıkan titreme, tutukluk ve hareketlerde yavaşlama gibi belirtilerle seyreden kronik, dejeneratif ve ilerleyici bir sinir sistemi hastalığı olarak kendini gösteriyor. Yalnızca fiziksel etkileriyle değil, hastaların günlük yaşamlarını derinden etkileyen psikolojik yönleriyle de dikkat çeken bu hastalık, zamanla kişinin bağımsız yaşamını zorlaştırabiliyor. İlaç tedavileri çoğu zaman başlangıç evrelerinde etkili olsa da ilerleyen dönemlerde yetersiz kalabiliyor. Ancak gelişen teknoloji ve modern tıbbın sunduğu cerrahi çözümler sayesinde, Parkinson hastaları için umutlar tükenmiyor. Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezi (PARMER) Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Zırh, Dünya Parkinson Günü kapsamında yaptığı açıklamada, Beyin Pili ve Akıllı Ses Ötesi tedavi yöntemlerinin hastaların hayatında nasıl fark yarattığını anlattı.
Devreye cerrahi giriyor
Parkinson hastalığı yalnızca titreme ile sınırlı kalmıyor; hareketlerde yavaşlama ve donukluk gibi belirtilerle de kendini gösteriyor. İlk kez 1817 yılında İngiliz hekim James Parkinson tarafından "Titrek Felç" olarak tanımlanan bu hastalık, bazı bireylerde ilaç tedavilerine yeterli yanıt vermeyebiliyor. Gün boyunca istenilen yaşam kalitesinin sürdürülemediği ya da ilaçların yan etkilerinin yaşamı olumsuz etkilediği durumlarda, Beyin Pili ve Akıllı Ses Ötesi Tedavi gibi cerrahi yöntemler devreye giriyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Doç. Dr. Ali Zırh, bu yenilikçi uygulamaların, tıbbi tedaviden fayda görmeyen başta Parkinson olmak üzere bazı hareket bozukluklarında önemli bir alternatif sunduğunu vurguluyor.
Beyin pili tedavisiyle zamanı geri sarmak mümkün
Beyin Pili uygulamasının, beyinde iki ince elektrot yerleştirilerek elektriksel uyarım verilmesiyle gerçekleştirildiğini belirten Doç. Dr. Zırh, bu yöntemin tıpta nöromodülasyon olarak adlandırıldığını belirtti. “Bu tedavi sayesinde beyindeki hücrelerin elektriksel aktivitesini uyarabiliyor, baskılayabiliyor ve değiştirebiliyoruz” diyen Doç. Dr. Zırh, sözlerini şöyle sürdürdü: “10 yıllık bir hastayı ameliyat ettiğimizde, onu hastalığın 1. ya da 2. yılına geri döndürebiliyoruz. Bu bir kür değil hastalığı ortadan kaldırmıyoruz ama bağımsız yaşayamayan, başkalarının yardımıyla yatakta dönebilen veya beslenebilen bir hastanın yeniden bağımsız hale gelmesi, eski sağlıklı günlerine yaklaşması anlamına geliyor” şeklinde konuştu.
Akıllı ses ötesi tedavisiyle titremeye son
Beyin pili dışında bir diğer önemli yöntemin de Akıllı Ses Ötesi tedavisi olduğunu belirten Doç. Dr. Zırh, bu yöntemin lazer benzeri bir yakma işlemiyle çalıştığını ifade etti. “Çok sayıda ultrason ışınını bir noktaya odaklayarak MR eşliğinde beyindeki ısı ölçümüyle kontrollü bir yakma işlemi yapıyoruz” diyen Doç. Dr. Zırh, bu yöntemin de başta titreme olmak üzere pek çok hareket bozukluğunda etkili olduğunu vurguladı.