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Bilim Kurulu Üyesi Öztürk: Kurallara uymaktan başka hiçbir seçenek yok

Artan vaka sayıları akıllara hemen ‘Başa mı dönüyoruz?’ sorusunu getirdi. Vakalardaki artışın kurallara uyumsuzlukla ilişkili olduğunu belirten Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, “Eğer biz bu artışı istemiyorsak, yakınlarımızın, çocuklarımızın, büyüklerimizin hastalanmasını ve ne yazık ki bir kısmının kaybına sebep olmak istemiyorsak kurallara dikkat etmek zorundayız. Başka hiçbir seçeneği yok” dedi.

Fatma Çelik Yeni Şafak
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Recep Öztürk
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Recep Öztürk

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın her gün paylaştığı son verilere göre koronavirüse yakalanan hasta sayısında gün gün artış olduğu gözleniyor. Artan vaka sayıları akıllara hemen ‘Başa mı dönüyoruz?’ sorusunu getirdi. Tedbirlere uyulmadığı takdirde başa döner miyiz? Türkiye’de ikinci dalga yaşanır mı? Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Recep Öztürk açıkladı:

Kurallar ihmal ediliyor

“Kademeli serbestliği devlet başladığından itibaren Sağlık bakanlığı ve bütün yetkililer ile doğal olarak Bilim Kurulu üyeleri dâhil ‘normale değil, yeni normale geçiyoruz’ diye çok sık bir şekilde vurguladılar. Bu yeni normal tüm dünyada kuralları olan ülkemizde kurallar olan bir dönem.

Doğrusu şu andaki vaka sayılarının artışı çok net bir şekilde daha önce uygulanan kuralların bazılarınca ihmal edilmesi. Hafif bir rehavet. Yani bu kurallara uymayanlar rehavet içindedirler. Bu hastalığın bulaşma yolları belli. Her şeyi tek tek belirlenmiş. Kurallara uyulduğu dönemde ülkedeki rakamlar beş binlerden dört, üç bin, iki bin ve binin altına inmişti.

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Kurallara uyulmazsa bulaşması beklenen bir sonuç

Şimdi tabii her alanda her sektörde sadece kişisel değil kurumsal kurallar da var. Yani bir berberde bir markette bir alışveriş merkezinde uyulacak kurallar belli. Buraya gidenlerin uyacağı kurallar belli. Toplu ulaşım araçlarında uyulacak kurallar belli. Bu kurallara uyulmadığı takdirde doğal olarak bu hastalığın bulaşması beklenen bir sonuç.

Şu anda vakalardaki artış kurallara uyumsuzlukla ilişkili. Yeni normal dönemdeyiz. Yeni normalin kuralları var.

Kurallara uymadığımız takdirde bu vakalarda muhtemel bir artış olacaktır. Eğer biz bu artışı istemiyorsak, yakınlarımızın, çocuklarımızın, büyüklerimizin hastalanmasını ve ne yazık ki bir kısmının kaybına sebep olmak istemiyorsak her birimiz kişisel ve kurumlardaki kurumsal kurallarına dikkat etmek zorundayız. Başka hiçbir seçeneği yok. Mutlaka ve mutlaka yeni normalin kurallarına dönmek ve özenle uygulamak zorundayız.

Herkes kurallara uymak zorundadır. Hiç kimse, hiç kimse ‘ben maskemi takmam’, ‘ben şu kurala uymam’ demek durumunda değildir. Hastalığı geçirmiş olanlar bile kurallara uymakla yükümlüdürler.”

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