Hayat Bisikletseverler Fişekhanede buluşacak
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Bisikletseverler Fişekhane’de buluşacak

İstanbul’un kültür-sanat, gastronomi ve iyi yaşam mottolarıyla kısa sürede önemli bir yer edinen Fişekhane, spor severleri Bisiklet Buluşmaları’nda ağırlayacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bisikletseverler Fişekhane’de buluşacak
Fişekhane, spor severleri Bisiklet Buluşmaları’nda ağırlayacak.

İstanbul’un kültür-sanat, gastronomi ve iyi yaşam mottolarıyla kısa sürede önemli bir yer edinen Fişekhane, spor severleri Bisiklet Buluşmaları’nda ağırlayacak. Yarı profesyonel bisikletçilere yönelik hayata geçen ‘Fişekhane Bisiklet Buluşmaları’, 29 Mayıs’ta başlayıp 5 Haziran, 3 Temmuz ve 17 Temmuz tarihlerinde bisiklet severler ile birlikte olacak.

Fişekhane’de 2021 yılında ilk kez hayata geçen ve gelenekselleştirilen ‘Fişekhane Bisiklet Buluşmaları ile sporun yanı sıra, birincil karbon ayak izini olumlu yönde etkileme konusunda bilinç oluşturmak hedefleniyor. Yol bisikleti süren yarı profesyonel spor severleri bir araya getirecek etkinlikte, katılımcılar dört pazar sabahı; 06.45’de Fişekhane’de buluşacak ve 07.00’de Fişekhane’den başlayarak belirlenen rotada iki saat pedal çevirerek tekrar Fişekhane’ye dönecekler. Katılımın ücretsiz olacağı “Bisiklet Buluşmaları” ile Fişekhane, farklı spor dallarının da yeni destinasyonu olacak.

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