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Bosna Hersek'te Türk ve Boşnak hafızlar Kur'an-ı Kerim okudu

Bosna Hersek'te Türk ve Boşnak hafızlar Kur'an-ı Kerim okudu

14:239/05/2025, Cuma
AA
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Programda, Gazze başta olmak üzere dünyada mazlum ve mağdurlar için dualar edildi.
Programda, Gazze başta olmak üzere dünyada mazlum ve mağdurlar için dualar edildi.

Bosna Hersek'in Tesanj kentindeki Novi Miljanovci Camisi'nde Türk ve Boşnak hafızlar tarafından Kur'an-ı Kerim okuma programı gerçekleştirildi.

Bosna Hersek'teki Camiler Günü etkinlikleri kapsamında Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından organize edilen programa, yüzlerce kişi katıldı.


Diyanet İşleri Başkanlığınca görevlendirilen İstanbul Büyük Çamlıca Camisi müezzini Saffet Çalış ile Yıldız Camisi müezzini Burhan Bozkurt da programda Kur'an-ı Kerim okudu.


Program kapsamında din görevlilerince kutsal kitabın önemi ve din kardeşliğiyle ilgili vaaz verildi, ilahiler seslendirildi.



Saraybosna Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Güvenç, yaptığı açıklamada, Kur'an'ın Müslümanların hayatında önemli yeri olduğunu, bu bağlamda dünyadaki Müslümanlar arasında kopmaz bir bağın bulunması gerektiğini dile getirdi.


İslam'ın Bosna Hersek'te ilelebet olmasını temenni eden Güvenç, programa destekleri için Tesanj Başimamı Fuat Omerbasic'e teşekkür etti.




#Bosna Hersek
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