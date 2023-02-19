Bu mezatın geliri depremzedeye: 70 eser satılarak 500 bin lira toplandı

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin yaralarını sarmak için herkes anladığı dilden yardımlarını sürdürüyor. Kimi parasıyla kimi beden işçiliğiyle ‘çorbada tuzum olsun’ diyerek birbiriyle yarışıyor. Sanatçılar da sanatlarını ortaya koyarak bu seferberliğe katıldı. Hattat Mahmut Şahin, öğrencileri ve arkadaşları Yetim Vakfı’nın depremzedeler için düzenlediği mezatına eserlerini bağışladı. 420 sanat eserinin toplandığı mezatta, ancak 70 tanesinin satışı yetişti. 8 saat süren mezat sonunda ise depremzedelerin acil ihtiyaçlarını karşılamak

için 500 bin lira toplandı.

ÖMER AMCA DUYGULANDIRDI

Yetim Vakfı yararına ayda bir İnstagram hesabından mezat düzenleyen İsmail Kılıçarslan, bu seferki mezatı depremzedeler yararına yaptıklarını duyurdu. Onlarca insanın bağış yaptığı mezatta, sadece hat eserleri değil, koleksiyonerlerin tespih, kalem, takı gibi bağışladığı eşyalar da satıldı. Bir ay önce vefat eden Ömer Bayrak’ın torunu, dedesinin senelerdir kullandığı eşyalarını depremzedeler için bağışladı. Daha önceki yetimler yararına düzenlenen mezatlarda bağışlarını eksik etmeyen 84 yaşındaki Ömer Amca’nın, senelerdir kullandığı tespihi, yüzüğü ve saatinin satışa çıkarılması herkesi duygulandırdı.

BU SEFER DEPREM YETİMLERİNE

Ömer Baykar, Yusuf Turgut ve Ömer Çelebi’nin sunumlara katkı yaptığı mezatta, Hattat Mahmut Şahin satışa sunulan eserleri tanıttı. Mahmut Hoca’nın öğrencilerinin ve arkadaşlarının bağışladığı eserlerin çok küçük bir kısmı satışa sunulabildi. Kalanları ise 10 Mart’ta depremzede yetimlerin yararına satılmak üzere muhafaza edildi. Kesintisiz 8 saat süren yayın boyunca toplanan paralar, bir hafta içinde AFAD koordinasyonuyla deprem bölgesine gönderilecek.

Yirmi yıldır Anadolu’da ders verdiğini söyleyen Hattat Mahmut Şahin, Yaklaşık 30’un üzerinde yardım sergisi düzenlediğini belirtti. Geçtiğimiz Ramazan ayında yine Yetim Vakfı’yla mezat yapan Mahmut Hoca, depremin olduğu ilk gün depremzedelerin yararına bağış toplamak için kolları sıvadı. Türkiye’nin dört bir tarafından eserlerin bağışlanması, deprem sırasında birlik ve beraberliğimizin bir göstergesi oldu.

İNFAK ESERLER GERİ VERİLMEZ

Satılmayan eserlerin ne olacağı sorumuza ise Şahin, “Hem 10 Mart’ta Yetim Vakfı’yla hem de başka mecralarla mezatlar yaparak bu eserlerin satılmasını sağlayacağız. Sonuçta bunlar infak edilen eserler. Bir sanatçı eserini bağışladığı anda vakıf malıdır. Ne eser sahibine geri verebiliriz ne de kendimiz kullanabiliriz. 400 küsur eser geldi ve hala kargoda gelecek olan bağışlar var. Depremzedelerin yararına bunları eritmemiz lazım. Eserlerini bize emanet eden arkadaşlardan kullanım hakları iznini de aldık. Satılmayan eserleri bu gibi etkinliklere destek olan, yol açan kişilere hediye edeceğiz” dedi.



