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KÜLTÜR SANAT

Bu rezalete izin vermeyin: Satanizm pedofili dinsizlik teması olan sergi açılamaz!

Sırp sanatçı Marina Abramovic’in performanslarındaki satanist ritüelleri tepkilere neden oluyor. Abramovic’in geçtiğimiz aylarda İstanbul’daki Sabancı Müzesi’nde Akbank sponsorluğunda düzenlenen Akış-Flux adlı sergisi koronavirüs nedeniyle ertelenmişti. Serginin yeniden açılacağı öğrenilirken sanatseverler, sapkın etkinliklere izin verilmemesini istiyor.

Fatih Özer Yeni Şafak
Sakıp Sabancı Müzesi’nde 31 Ocak - 26 Nisan tarihlerinde düzenlenmesi planlanan sergi, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti. Sergi, önümüzdeki günlerde yeniden açılacak.
Sakıp Sabancı Müzesi’nde 31 Ocak - 26 Nisan tarihlerinde düzenlenmesi planlanan sergi, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti. Sergi, önümüzdeki günlerde yeniden açılacak.

Pedofili, satanizm ve dinsizlik vurgusu yapan Sırp performans sanatçısı Marina Abramovic, 31 Ocak- 26 Nisan tarihleri arasında Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nde (SSM) Akbank sponsorluğunda düzenlenen Akış-Flux sergisinin açılışı için geçtiğimiz aylarda İstanbul’a geldi. Ancak serginin açılmasından kısa bir süre sonra koronavirüs tedbirleri kapsamında müzelerin kapatılmasına karar verildi. Toplum ahlakını hiçe sayan ve insanları sapkınlığa sürükleyen Sırp performans sanatçısı Marina Abramovic’in sergisi de ertelendi. Edinilen bilgilere göre ahlaki değerleri hiçe sayan o sergi yeniden açılacak.

Marina Abramovic, performanslarında pedofili, dinsizlik ve satanizm vurgusu yapıyor.

REZALETLERİ SAYMAKLA BİTMİYOR

Bir masa üstüne bıraktığı silah ve bıçak gibi objelerle ‘bana istediğinizi yapabilirsiniz’ dediği performansıyla üne kavuşan 73 yaşındaki Marina Abramovic, satanizm ve pedofiliye de sık sık yer veriyor. Değer ve ahlakı yok sayan gösterilere imza atan Abramovic’in, en çok tepki çeken gösterisinin başında Spirit Cooking (Ruh Pişirme) adlı performansı geliyor. Söz konusu performansta satanist ritüellerine değiniliyor. Bunun yanısıra performansta domuz kanı ve çeşitli vücut sıvıları kullanılıyor. Performans içerisinde duvara domuz kanıyla yazılar yazılıyor. O yazıların bazılarında ‘’Keskin bir bıçakla sol elinin orta parmağına derin bir kesik at ve acıyı çek” ifadesini kullanarak toplumu şiddet ve sapkınlığa teşvik ediliyor.

Sırp sanatçı Abramovic, bir masa üstüne bıraktığı silah ve bıçak gibi objelerle “Bana istediğinizi yapabilirsiniz” dediği performansıyla üne kavuştu.

PEDOFİLİ İMASI VAR

  • Abramovic’in geçmiş dönemlerde çektirdiği bazı fotoğraflar da yaşanan tehlikeyi gözler önüne seriyor. Üzeri çıplak küçük çocuklar ile birlikte fotoğraf çekilen Abramovic, pedofili imasında bulunuyor. Sırp Abramovic’in ABD eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, ABD’li ünlü popçu Lady Gaga ve ABD’li rapçi Jay Z ile de yakın ilişkisi olduğu sık sık gündeme geldi.

İKONİK PERFORMANS!

Sırp sanatçı Abramovic

Skandal serginin tanıtımında ise şu ifadelere yer verildi: “SSM’de gerçekleştirilecek sergi üç bölüme ayrılıyor. İlk bölümde Marina Abramovic’in yaklaşık elli senelik kariyeri boyunca ürettiği ikonik performanslar, özel koleksiyonlar ve kurumlardan ödünç alınan eser ve dökümantasyonlarla temsil ediliyor. Akış / Flux, 1970’lerden itibaren yaygınlık kazanan bir sanat biçimi olan; objesiz, geçici ve ana bağlı sosyal bir süreç olarak bugün çok disiplinli bir biçimde yapılan performans sanatının Türkiye’deki sanatseverler tarafından daha yakından tanınmasını ve tecrübe edilmesini amaçlıyor.

DENEYİMLEME FIRSATI OLACAKMIŞ

  • Sanatçının seneler süren araştırmalar sonucunda geliştirdiği ve ‘Başyapıtım’ diye nitelendirdiği Abramovi Metodu’nun deneyimleneceği bölümde, ziyaretçiler merkezi bir rol oynayacak. Ziyaretçileri geniş çaplı, ortak katılımlı bir tecrübede bir araya getirerek kendileriyle ve birbirleriyle bağ kurmaya davet eden ‘Metot’ hareket, hareketsizlik ve konsantrasyona odaklanan deneyimler yoluyla zaman ve mekan içerisinde bulunabilmek üzerine bir keşif çalışmasıdır.”

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