​Bu tatlar tescilli

Her anlamda oldukça zengin Anadolu topraklarının mutfağı da bin yılların bereketiyle donanmıştır. Yaşadıkları bölgedeki iklim koşulları, din ve geleneklerin etkisiyle şekil verdikleri yemekler, savaşlar, doğa olayları, ekonomi gibi sebeplerle 4000 yıldır bu coğrafyada yer değiştirir, özellik değiştirir ve her değişimle eşsiz bir hale gelir. Bu topraklarda her yemeğin bir tarihi, bir hikayesi ve bir hafızası vardır. İşte bizim başlıca çabalarımızdan biri, bu yemekleri aramak, bulmak ve öyküsünü tüm dünyaya anlatabilmektir.

BİZE ÖZGÜ YEMEKLERİMİZ

Bazı yemeklerse bir kültür, bir şehir, bir gün ile birlikte anılır olmuş, özdeşleşmiştir. İşte bugün, bayramın sonunda, tescillenmiş, belgelenmiş bu özgün yemeklerden bahsedelim istiyorum. Yakın zamanda, Mersin’de ramazan ayında pişirilen kerebiç tatlısı, coğrafi işaret aldı ve Mersin’e ait bir lezzet olarak tescillendi. Rize’nin “kel simit”i, Artvin Hopa adına tescillenen Laz Böreği, Kilis adına tescilli Cennet Çamuru, Siirt Büryan Kebabı, Muğla Milas’a tescillenen Tepsi Böreği, Ankara Döneri ve Adana Kebabı bu yemeklerden sadece bir kaçı. Bu hafta sonu, bu tescilli yemeklerimizden bir kaç tanesinin nasıl yapıldığına bir bakalım mı? Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.

ADAPAZARI

MALZEMELER

l Yarım kg az yağlı dana kıyması

l 1 adet kuru soğan

l 2-3 diş sarımsak

l Köfte baharatları

l 4 dilim bayat ekmek

l 2 domates

l 8 sivri biber

l 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

l 1 yemek kaşığı zeytinyağı

l 1 su bardağı kemik suyu

l Bir tatlı kaşığı salça

l Bir tatlı kaşığı tuz

l Bir fiske şeker

YAPILIŞI

Soğanı rendeleyelim, sarımsakları ezelim. Kıyma, soğan, sarımsak, köfte baharatları ve bir fiske tuzu yoğuralım. Köfte hamurunu dinlendirelim. Ardından şekil verip ızgarada ya da az yağlı tavada pişirelim. Ayrı bir yerde kemik suyuna, zeytinyağı, salça, toz kırmızı biber, tuz ve şekeri ilave edip kaynatalım. Bayat ekmek dilimlerini kemik suyuna batırıp kızgın tavada hafifçe kızartalım. Ekmeklerimizi tabağa yerleştirip köfteleri üzerine koyalım. Izgara ettiğimiz domates dilimleri ve biberlerle servise alalım. Afiyet olsun.

ETLI EKMEK

KASTAMONU

MALZEMELER

l Yarım kg az yağlı dana kıyma

l 2 kuru soğan

l Bir fiske karabiber

l Bir fiske tuz

l Bir fiske kırmızıbiber

l Bir fiske kimyon

YAPILIŞI

Un, ılık su ve tuz ile orta sertlikte bir hamur yoğuralım. Dinlendirelim. Yumurta büyüklüğünde parçalara ayırıp oklava ile tam daire açalım. Soğanı rendeleyelim sulanması için bekletelim. Kıyma, tuz ve baharatlarla karıştıralım. Açtığımız hamurun yarısına içi düzgünce yayıp, hamuru yarım ay şeklinde kapatalım. Kızgın tavada iki yüzünü pişirelim. Ocaktan alıp tereyağı ile yağlayalım. Afiyet olsun.