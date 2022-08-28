Hayat Bu yılın ilki Bozcaada Tiyatro Festivali
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Bu yılın ilki: Bozcaada Tiyatro Festivali

Bozcaada’nın kendine has eşsiz atmosferinde yepyeni bir festival doğuyor. Lemur Company & K Bozcaada ortaklığı ile bu yıl ilki hayata geçirilen Bozcaada Tiyatro Festivali 1-4 Eylül tarihleri arasında Bozcaada Ayazma Manastırı’nın eşsiz ortamında 4 güne yayılan programıyla göz dolduruyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bu yılın ilki: Bozcaada Tiyatro Festivali
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Bozcaada’nın kendine has eşsiz atmosferinde yepyeni bir festival doğuyor. Lemur Company & K Bozcaada ortaklığı ile bu yıl ilki hayata geçirilen Bozcaada Tiyatro Festivali 1-4 Eylül tarihleri arasında Bozcaada Ayazma Manastırı’nın eşsiz ortamında 4 güne yayılan programıyla göz dolduruyor. Sezonun en sevilen oyunlarının yanı sıra uzun süredir seyirciler tarafından ilgiyle takip edilen oyunlara da programında yer veren festival, çocuk oyunları, konserler, tiyatro ve Bozcaada deneyim atölyeleri ile katılımcılarına unutulmayacak bir festival deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

Bozcaada Tiyatro Festivali boyunca katılımcılar tiyatro profesyonelleri tarafından verilecek atölyeler ile tiyatroya ait farklı alanlara yönelik pek çok ufuk açıcı bilgiyle de buluşma imkânına erişecek. Bozcaada deneyim atölyeleri, konserler ve after parti etkinliklerine dair detayların ilerleyen günlerde açıklanacağı festivalin ikinci dönem avantajlı biletleri şimdi satışta!

Birinci dönem avantajlı biletleri kısa bir süre içerisinde tükenen festivalin ikinci dönem avantajlı biletlerine Biletinial.com adresinden ulaşabilirsiniz.

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