'Büyük Taarruz 3. Uluslararası Kısa Film Festivali' ödül töreniyle sona erdi: Sinemanın gücünü aslında bizi bir araya getirdiği için seviyorum

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle, Afyonkarahisar Valiliği ev sahipliğinde, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen "Büyük Taarruz 3. Uluslararası Kısa Film Festivali"nde ödüller sahiplerini buldu. Akrones Otel Kocatepe Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen festivalin kapanış töreninde, ABD'li şarkıcı Della Miles konser verdi. Sanatçı, konserde sözlerini Turgay Evren'in yazdığı "My Name Is Gaza", "You Are The Mother" ve "⁠I Can't Breathe" isimli Gazze'yle ilgili şarkıları ve Türkçe olarak "Karahisar Türküsü"nü seslendirdi.