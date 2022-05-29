Hayat C vitamini deposu çileği tüketme zamanı
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C vitamini deposu çileği tüketme zamanı

İlkbahar ve yaz mevsiminin en sevilen meyvelerinden olan çilek sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda sağlığımız üzerindeki etkileriyle de ön plana çıkıyor. A vitamininden potasyuma, kalsiyumdan magnezyuma kadar içerdiği pek çok bileşenle adeta bir şifa deposu olan çileği tüketirken dikkat etmek gerekiyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
C vitamini deposu çileği tüketme zamanı
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İlkbahar ve yaz mevsiminin en sevilen meyvelerinden olan çilek sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda sağlığımız üzerindeki etkileriyle de ön plana çıkıyor. Günlük bir porsiyon çilek tüketimiyle C vitamini ihtiyacınızı fazlasıyla karşılayabilirsiniz. Çilek, aynı zamanda A vitamininden potasyuma, kalsiyumdan magnezyuma kadar içerdiği pek çok bileşenle adeta bir şifa deposu. Düşük glisemik indeksi sayesinde kan şekerinde ani dalgalanmalara neden olmadığı için günde bir porsiyon (10 adet orta boy) çilek tüketmenizde fayda var.

Beslenme ve Diyet Uzmanı nAyşe Sena Binöz
Beslenme ve Diyet Uzmanı nAyşe Sena Binöz

Ancak dikkat! Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Sena Binöz, çileğin özellikle çocuklarda alerjik reaksiyona neden olabildiğini belirterek, “Bağışıklık sisteminin çileğin içerisinde bulunan proteine karşı aşırı tepki vermesi sonucu alerjik reaksiyon gelişebiliyor. Huş ağacı polenine veya elmaya karşı alerji sorunu yaşanıyorsa, çileğe karşı ikincil bir besin alerjisi gelişmesi mümkün olabiliyor. Dolayısıyla çilek yedikten sonra ağızda karıncalanma veya kaşıntı, baş dönmesi, dudak, dil veya boğazda şişlik, solunum problemleri, kurdeşen, ishal gibi belirtiler yaşanıyorsa, doktora danışmakta fayda var” diyor. Binöz, çileğin sağlığımız üzerindeki faydalarını anlattı, önemli önerilerde bulundu.

Kötü huylu kolesterole karşı etkili oluyor

  • Çilek zengin lif içeriği sayesinde kötü huylu LDL kolesterolün düşürülmesinde rol oynuyor. Aynı zamanda zengin antioksidan içeriği ile kolesterol üzerinde olumlu sağlık etkileri göstererek damar tıkanıklığının önlenmesine yardımcı olabiliyor. Yapılan bir çalışmada; her gün düzenli çilek tüketen kişilerin LDL kolesterollerinde yüzde 14, toplam kolesterollerinde yüzde 9 ve trigliserid düzeylerinde yüzde 21 oranında azalma görüldüğü bildirilmiş. Çileğin kolesterol düşürücü etkisi lif, C vitamini ve biyoaktif bileşen içeriğiyle ilişkilendiriliyor.

Kalp sağlığını destekliyor

Çileğin potasyum içeriği yüksek tansiyonu olan bireylerde fayda sağlayabiliyor. Düşük sodyum, yüksek potasyum içeren bir beslenme düzeni yüksek tansiyonu dengelemede önem taşıyor. Potasyum, kalp kasının düzenli çalışmasında, kan basıncının dengelenmesinde ve kardiyovasküler sistem üzerindeki yükün azaltılmasında önemli fayda sağlıyor.

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor

  • Çilek, güçlü antioksidan etkiye sahip C vitaminin önemli bir kaynağı. Bu sayede bağışıklık sistemini güçlendirerek enfeksiyonlarla mücadele ediyor. Bir porsiyon çilek (10-12 orta boy-180 gr) tüketimi bir porsiyon portakal (1 orta boy-130 gr) tüketiminden daha fazla C vitamini sağlıyor.

Kabızlığı önleyebiliyor

Lif ve su içeriği yüksek olan çilek; karpuz, kavun ile üzüm gibi su içeriği zengin meyvelerle beraber vücudun hidrasyonuna ve düzenli bağırsak hareketlerini sürdürmeye destek oluyor. Lif, bağırsak hareketlerini arttırarak ve dışkıya hacim kazandırarak kabızlığın önlenmesine yardımcı olabiliyor. Kabızlık problemi olan kişilerin her gün bir porsiyon taze çilek veya çilek marmeladı tüketerek bağırsak hareketliliğini arttırabileceği belirtiliyor.

Tokluk süresini uzatıyor

  • Çilek zengin lif içeriği sayesinde tokluk süresini uzatarak ağırlık kontrolüne yardımcı oluyor. “Aynı zamanda çileğin glisemik indeksinin, yani kan şekerini yükseltme hızının düşük olması kan şekerinin düzenlenmesi için de önemli” diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Sena Binöz,sözlerine şöyle devam ediyor: “Yapılan çalışmalar, düşük glisemik indeksli diyetlerin diyabet, ağırlık kontrolü ve obezite tedavisinde olumlu etkilerinin olduğunu gösteriyor. Diyet sürecinde çileğin düşük enerji ve yüksek su içeriğinden faydalanabilirsiniz. Çileği ara öğünlerinizde 2 tam ceviz içi ile beraber tüketerek tokluk sürenizi uzatabilirsiniz.

Cilt sağlığını koruyor

Çilek içeriğindeki C vitamini ve antioksidanlar sayesinde cilt sağlığını da destekliyor. Cildin daha pürüzsüz ve canlı görünmesine yardımcı oluyor.Yüksek C vitamini içermesi ve bu vitaminin anti-inflamatuar etkisiyle çilek akne ile ilişkili iltihaplanmanın azaltılmasında da rol oynayabiliyor.

Çilek ile yaza formda girin!
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Enerjinizi yükseltmek, yorgunluğunuzu engellemek, yaza daha formda hazırlanmak için baharın mucizevi meyvelerinden yararlanın. Bahar aylarının vazgeçilmez meyvesi olan çilek lezzetinin yanı sıra sağlığa birçok faydası bulunmakta​.
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Vücudumuz için önemli ve gerekli olan C vitamini içeriği yüksek. 1 avuç dolusu çilek günlük C vitamini ihtiyacımızı karşılar. 15adet orta boy çilek (175gram) bir porsiyon meyve hakkımıza denk. Antioksidan içeriği yüksek. Antosiyanin, ellag asit, kaempferol, kuarsetin içerir. Bu antioksidanlar kanser savaşçısı. Hepsini içeren ender besinlerden.
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Düzenli kullanıldığında kalp sağlığını korur. Damar sağlığına fayda sağlar.
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Potasyum ve antioksidan seviyesi sayesinde kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur. Göz sağlığını korur. Kanı temizler ve cildi yeniler
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Su ve lif içeriği yüksektir. Bu nedenle zayıflama diyetlerinde olumlu etkiye sahip. Ayrıca kabızlık şikayetlerine fayda sağlamakta. Alerjik etki gösterebilmekte, özellikle çocuklar da dikkatli tüketilmeli. Kan şekerini dengeler.
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Folat içeriği sayesinde sakinlik hissi verir depresyondan korur. Homasistein seviyesini düşürür. Bağışıklık sistemini güçlendirir.
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Bağırsaklardaki parazitlerin dökülmesini sağlar. Dişetlerinin güçlenmesini sağlar, ağız kokusunu önler.
Çilek ile yaza formda girin!
Enerjinizi yükseltmek, yorgunluğunuzu engellemek, yaza daha formda hazırlanmak için baharın mucizevi meyvelerinden yararlanın. Bahar aylarının vazgeçilmez meyvesi olan çilek lezzetinin yanı sıra sağlığa birçok faydası bulunmakta.

Çileğin faydaları say say bitmiyor
HAYAT
Çileğin faydaları say say bitmiyor
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