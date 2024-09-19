CambrIdge camii kitabı yolda

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi ve Taksim Camii Vakfı’nın düzenlediği “Uluslararası Cami Tasarımı Yaz Okulu” başladı. 27 Eylül’e kadar İTÜ Taşkışla kampüsünde sürecek yaz okulunda, dünyaca ünlü mimarlar, cami tasarımı üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. Programın ilk gününde Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Jamel Akbar, İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Demir sunum yaptı. Akademisyenler, cami tasarımında dikkat edilmesi gerekenlere, yapılan uygulamalarla neyin amaçlandığına ilişkin konular üzerine konuştu. Daha sonra Cambridge Camii’ni tasarlayan Marks Barfield Architects mimarlarından Guilherme Ressel, 2019 yılında açılan Cambridge Merkez Camii’nin tasarımı ve bugünkü durumuna ilişkin bilgiler verdi.

Ressel, minarelerin tasarımdan çıkarılması ve kadınlar bölümünü nasıl oluşturduklarını şöyle anlattı: “Burada birçok minareli cami var. Onlardan biri olması istenmişti, ancak çeşitli ihtiyaçlar ve kentsel bağlam dikkate alınarak minareler çıkarıldı. Kubbe ise kaldı. Kadınların ayrı ve gizli bir ibadet alanı isteğinin olduğunu görmek bizim için şaşırtıcıydı. Ancak bunu daha batılı bir yaklaşımla, farklı mahremiyet bölgeleri sağlayarak yapmaya çalıştık.” Ressel, camiyle ilgili önümüzdeki yıl bir kitap yayınlayacaklarının müjdesini verdi. Kitabın ismi “Cambridge Central Mosque: The Sacred Re-Imagined (Cambridge Merkez Camii: Kutsalın Yeniden Tasavvuru)” olarak belirlendi. Kitap, camiye ilişkin çalışmaların tamamını ve tasarımın hikayesini görseller üzerinden anlatacak.