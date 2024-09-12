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Hayat

Cami tasarımı İstanbul’da konuşulacak

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve Taksim Camii Vakfı, 18-27 Eylül tarihlerinde “Uluslararası Cami Tasarımı Yaz Okulu” düzenleyecek. Dünyaca ünlü ödüllü mimarlar, katılımcılarla cami tasarımı üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. Taksim Camii Mimarı Şefik Birkiye’nin de konuşmacı olduğu etkinlikte, caminin tasarım ve inşa sürecine ilişkin bilgiler ilk kez paylaşılacak.

Halime Kirazlı
04:00 - 12/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 03:10 - 12/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi ve Taksim Camii Vakfı 18-27 Eylül tarihlerinde “Uluslararası Cami Tasarımı Yaz Okulu” düzenleyecek. Yaz okuluyla, cami mimarisine ilgi duyan genç tasarımcı ve öğrencilerin mesleki deneyim kazanmaları amaçlanıyor. Katılımcılar seminerler, paneller, atölye çalışmalarının yanı sıra alanında uzman 40 isimle buluşarak bilgi ve deneyim paylaşımında bulunacak. Yaz okuluyla hedeflediklerini, organizasyon ekibinden Doç. Dr. Ahmet Gün, Yeni Şafak’a anlattı.

TAKSİM CAMİİ’NİN HİKÂYESİNİ MİMARI ANLATACAK

“Uluslararası Cami Tasarımı Yaz Okulu”na dünyaca ünlü mimarlardan Kuba ve Kıbleteyn Mescidi Mimarı Abdulvâhid el-Vekîl, Basuna Camii mimarlarından Waleed Arafa, Cambridge Camii imarlarından Guilherme Ressel, Ali A. Alraouf ve Muhammed El Refai gibi konuklar yer alacak. Taksim Camii Mimarı Şefik Birkiye de ilk kez program kapsamında caminin inşaat sürecini katılımcılara anlatacak. Gün, cami tasarımına yönelik çalışmaları sadece akademik alanda sınırlı tutmamak adına etkinliği düzen-lediklerini ifade ederek “Camiler, en çok inşa edilen kamusal yapılar arasında yer alıyor. Ancak, bu konudaki akademik çalışmalar genellikle sınırlı kalıyor. Bu eksikliği bir yaz okulu düzenleyerek doldurma fikri doğdu. İTÜ Mimarlık Fakültesi olarak Taksim Camii Vakfı'na yaz okulu projemizi sunduk. Konuklarımız, sabahları panel, açık oturum ve konuşmalarla bilgilerini paylaşacak. Öğleden sonra ise seçtiğimiz 50 öğrenciyi gruplara ayırarak, cami tasarımıyla ilgili bir problem üzerinde çalışacakları proje stüdyosu deneyimi sunmayı planlıyoruz” dedi.

Ahmet Gün
Şefik Birkiye

VİZE'YE CAMİ TASARLAYACAKLAR

Programda, yerel ve geleneksel malzeme kullanımının yanı sıra yaşayan cami konsepti üzerine konuşmalar yapılacak. Doç. Dr. Gün, teknik bir gezi de planladıklarını dile getirerek “Camilerin hep malzemesini, formunu ve estetik açıdan karşılaştığımız çirkinlikleri tartışıyoruz. Ancak asıl mesele, caminin içerisindeki insanların mutlu olması, beklentilerine yanıt verilmesi ve caminin dolup taşabilmesidir. İbadetin yanı sıra diğer etkinliklerle bir toplanma mekânı olarak kullanılması gerek. Taksim Camii bizler için önemli bir örnek teşkil ediyor. Bir yandan şehrin kalbinde yer alırken, diğer yandan ibadet mekânı olmasının yanı sıra kültür ve sanat etkinlikleriyle öne çıkan bir cami külliyesi formatı benimsenmiş. Yılın her döneminde farklı gruplar tarafından çeşitli amaçlarla kullanılan, gerçek bir ‘toplanma alanı’ olarak hizmet veriyor. Programımızda bu başarının arkasındaki hikâyeyi ele alacağız. Ayrıca, öğrencilerle birlikte yürütülecek proje stüdyosunda, Kırklareli’nin Vize ilçesinde inşa edilmesi planlanan bir cami projesi üzerinde çalışacağız” diye konuştu.



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