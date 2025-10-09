Cebinizde sakın taşımayın: Duyan anında çıkarıyor

Cep telefonlarının artık hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmesi kimseyi şaşırtmıyor. Hatta 'herkesin cebinde bir telefon var' demek bile klişe oldu. Ancak bu alışkanlık sanıldığı kadar masum değil. Bilim insanları, akıllı telefon kullanımının kalp ritmi üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor.
ABD’de Massachusetts Institute of Technology (MIT) ve Mayo Clinic iş birliğiyle yürütülen yeni bir araştırma, cep telefonlarının insan sağlığı üzerindeki etkilerine dair önemli bulgular ortaya koydu.
Çalışmaya göre, cep telefonlarının yaydığı elektromanyetik dalgalar kalp ritmini etkileyebiliyor.
Özellikle kalp pili ya da ritim düzenleyici cihaz kullanan bireyler için cep telefonuna yakın temas ciddi riskler taşıyor.
SAĞLIKLI KİŞİLER DE BÜYÜK RİSK ALTINDA!
'Akıllı telefonlar, kalp pillerinin normal çalışma sinyallerini bozabiliyor. Göğüs cebine konan telefonlar, bu cihazlarla doğrudan etkileşime girerek ritim dengesini değiştirebilir'.
Araştırma, sadece kalp rahatsızlığı olan bireylerle sınırlı kalmadı. Uzun süre elektromanyetik alana maruz kalan sağlıklı bireylerde bile geçici kalp ritmi değişiklikleri gözlemlendi.
Araştırmacılar, telefonun sürekli vücuda yakın taşınmasının kalp kası uyarılarını hızlandırabileceğini belirtti. Her ne kadar bu etkilerin kalıcı olmadığı ifade edilse de, sürekli maruziyetin kalp ritim bozukluğu riskini artırabileceği vurgulanıyor.
HERKESİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN ÖNLEMLER!
-Telefonu göğüs veya pantolon cebinde taşımaktan kaçının.
-Mümkünse telefonu çantanızda ya da masa üzerinde bulundurun.
-Direkt temas süresini azaltmak için Bluetooth kulaklık ya da hoparlör kullanın.
-Gece uyurken telefonu başucunuzdan uzak bir noktada bulundurun.