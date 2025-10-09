Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Cebinizde sakın taşımayın: Duyan anında çıkarıyor

Cebinizde sakın taşımayın: Duyan anında çıkarıyor

12:089/10/2025, Perşembe
Diğer
Sonraki haber
Çalışmaya göre, cep telefonlarının yaydığı elektromanyetik dalgalar kalp ritmini etkileyebiliyor.
Çalışmaya göre, cep telefonlarının yaydığı elektromanyetik dalgalar kalp ritmini etkileyebiliyor.

Cep telefonlarının artık hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmesi kimseyi şaşırtmıyor. Hatta 'herkesin cebinde bir telefon var' demek bile klişe oldu. Ancak bu alışkanlık sanıldığı kadar masum değil. Bilim insanları, akıllı telefon kullanımının kalp ritmi üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor.

ABD’de Massachusetts Institute of Technology (MIT) ve Mayo Clinic iş birliğiyle yürütülen yeni bir araştırma, cep telefonlarının insan sağlığı üzerindeki etkilerine dair önemli bulgular ortaya koydu.


Çalışmaya göre, cep telefonlarının yaydığı elektromanyetik dalgalar kalp ritmini etkileyebiliyor.


Özellikle kalp pili ya da ritim düzenleyici cihaz kullanan bireyler için cep telefonuna yakın temas ciddi riskler taşıyor.


SAĞLIKLI KİŞİLER DE BÜYÜK RİSK ALTINDA!

Konuyla ilgili uyarıda bulunan Kardiyoloji Uzmanı Dr. James Porter, şu açıklamalarda bulundu:

'Akıllı telefonlar, kalp pillerinin normal çalışma sinyallerini bozabiliyor. Göğüs cebine konan telefonlar, bu cihazlarla doğrudan etkileşime girerek ritim dengesini değiştirebilir'.


Araştırma, sadece kalp rahatsızlığı olan bireylerle sınırlı kalmadı. Uzun süre elektromanyetik alana maruz kalan sağlıklı bireylerde bile geçici kalp ritmi değişiklikleri gözlemlendi.


Araştırmacılar, telefonun sürekli vücuda yakın taşınmasının kalp kası uyarılarını hızlandırabileceğini belirtti. Her ne kadar bu etkilerin kalıcı olmadığı ifade edilse de, sürekli maruziyetin kalp ritim bozukluğu riskini artırabileceği vurgulanıyor.


HERKESİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN ÖNLEMLER!

Kalp rahatsızlığı olan bireyler başta olmak üzere, herkesin dikkat etmesi gereken bazı önlemler şu şekilde sıralanıyor:

-Telefonu göğüs veya pantolon cebinde taşımaktan kaçının.

-Mümkünse telefonu çantanızda ya da masa üzerinde bulundurun.

-Direkt temas süresini azaltmak için Bluetooth kulaklık ya da hoparlör kullanın.

-Gece uyurken telefonu başucunuzdan uzak bir noktada bulundurun.


#Telefon
#Cep
#Hastalık
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİYE KÖK - REFAH PAYI ARTIŞLI ZAM! 16.881 TL taban maaş alan SGK-SSK ve Bağ-Kur'lunun maaşı belli oldu: Ek zam ile 18.810 TL...