​Çevreyi kirleten cezayı öder

İklim değişikliği ve çevre kirliliğine neden olanların cezalandırılmasına ilişkin yasal düzenlemeler ve cezai yaptırımlar yolda. Bu kapsamda, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Delegasyonu Üyesi Ziya Altunyaldız, “İklim Değişikliğinin Cezai ve Hukuki Sorumluluklar Bağlamında Ele Alınması” başlıklı bir rapor hazırladı. İklim değişikliğine yol açanların cezalandırılmasını konu alan rapor, geçtiğimiz günlerde AKPM’de kabul edildi.

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EYLEMLER VE CEZALAR BELİRLENECEK

Raporun kabul edilmesinin ardından komite oluşturulduğunu ve çalışmalara hemen başlandığını aktaran Altunyaldız, düzenlemelerin ardından cezaların belirleneceğini söyledi. Kararların üye ülkelerin imzasına ve onayına açılacağını belirten Altunyaldız, şunları aktardı: “Emisyon hacimlerinin artırılması, havanın kirletilmesi, suyun fazla kullanımı ve kuraklığa sebep olma dahil bütün bunların sonuçlarının yasalarda düzenlenmesi ve buna ilişkin cezai yaptırımların belirlenmesini öngörüyoruz.”

KİRLETENE DAVA AÇILABİLECEK

Altunyaldız, raporda ‘çevre’ suçunun öngörüldüğünü dikkat çekerek, önümüzdeki dönemde iklim değişikliğinden, çevre kirliliğinden zarar gören her vatandaşın bunları dava konusu yapabileceğini de dile getirdi. Altunyaldız, “Artık gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın da ötesinde, bugünü yaşayabilir şekilde yönetebilme noktasına geldik. Raporumuzda da yer aldığı gibi kirleten öder. Kim kirletiyorsa, kim zarar veriyorsa bunun bedeli neyse öder” dedi.

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EKONOMİ 'Alarm veren iklim krizi için harekete geçmemiz şart'

Ziya Altunyaldız (Solda)

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