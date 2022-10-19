Hayat CHPnin fonladığı Halk TVnin sunucusu Ayşenur Arslandan seçimle ilgili skandal diktatör benzetmesi
TELEVİZYON

CHP'nin fonladığı Halk TV'nin sunucusu Ayşenur Arslan'dan seçimle ilgili skandal 'diktatör' benzetmesi

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından fonlanan Halk TV'de seçimle ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili çirkin bir benzetmeye imza atıldı. Söylemleriyle sıkça tepkilerin hedefi olan Ayşenur Arslan, 'The Dictator' filminden kesit göstererek, "Diktatör yarışa girse ne olur, onun başına bir kaza gelir, bunun başına bir kaza gelir. Olmadı en sonunda finish kurdelesi ayağına gelir" ifadelerini kullandı. Arslan'a sosyal medyada, 'Erdoğan halkın iradesiyle seçildi' hatırlatması yapılarak tepki yağdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHPnin fonladığı Halk TVnin sunucusu Ayşenur Arslandan seçimle ilgili skandal diktatör benzetmesi
Ayşenur Arslan

Halk TV'nin sunucusu Ayşenur Arslan, The Dictator filmi üzerinden seçimi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

Filmdeki The Aladeen Law karakterinin koşu yarışında rakiplerini silahla vurup saf dışı bırakarak birinci olduğu sahne üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a skandal bir benzetmede bulundu.

Görüntüler sonrası Arslan, "Diktatör yarışa girse ne olur, onun başına bir kaza gelir, bunun başına bir kaza gelir. Olmadı en sonunda finish kurdelesi ayağına gelir" söylemlerinde bulundu.

TEPKİ YAĞDI

Ayşenur Arslan'ın çirkin göndermesine sosyal medyada tepki yağdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Ayşenur Arslan'a Erdoğan'ın 6 genel, 3 yerel, 3 referandum, 1 cumhurbaşkanlığı seçimini halkın oylarıyla kazandığını hatırlattı.

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CHP'nin fonladığı Halk TV'nin sunucusu Ayşenur Arslan'dan seçimle ilgili skandal 'diktatör' benzetmesi

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından fonlanan Halk TV'de seçimle ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili çirkin bir benzetmeye imza atıldı. Söylemleriyle sıkça tepkilerin hedefi olan Ayşenur Arslan, 'The Dictator' filminden kesit göstererek, "Diktatör yarışa girse ne olur, onun başına bir kaza gelir, bunun başına bir kaza gelir. Olmadı en sonunda finish kurdelesi ayağına gelir" ifadelerini kullandı. Arslan'a sosyal medyada, 'Erdoğan halkın iradesiyle seçildi' hatırlatması yapılarak tepki yağdı.

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