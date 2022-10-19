CHP'nin fonladığı Halk TV'nin sunucusu Ayşenur Arslan'dan seçimle ilgili skandal 'diktatör' benzetmesi Cumhuriyet Halk Partisi tarafından fonlanan Halk TV'de seçimle ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili çirkin bir benzetmeye imza atıldı. Söylemleriyle sıkça tepkilerin hedefi olan Ayşenur Arslan, 'The Dictator' filminden kesit göstererek, "Diktatör yarışa girse ne olur, onun başına bir kaza gelir, bunun başına bir kaza gelir. Olmadı en sonunda finish kurdelesi ayağına gelir" ifadelerini kullandı. Arslan'a sosyal medyada, 'Erdoğan halkın iradesiyle seçildi' hatırlatması yapılarak tepki yağdı.

Abone Ol