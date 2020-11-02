Usta çırak ilişkisi günümüzde neredeyse bitti. Artık ne çırak aranıyor ne de usta bulunuyor. İlk ve orta eğitim yeniden düzenlenirken, peş peşe üniversiteler açıldı. Günümüzde geleneksel mesleki eğitim usulleri de gözden düştü. Sonunda zanaatın küçük aktörleri sahnelere veda etti. Peki bunun sonuçları ne olacak? Mesleki eğitimde tecrübe aktarımının faydası neydi? Bir konuyu ustadan öğrenmekle, öğretmenden öğrenmek arasında nasıl farklar vardı? Nihayet bu ay esnaflık kültürünü, ahiliği, tecrübe aktarımını, geleneksel eğitim metodlarını masaya yatırarak kaybolan usta ve çırakların peşine düştü.

Ustalık ve çıraklık hikâyeleri

Dosya, Kübra K. Yaşar ve Merve Akbaş’ın oldukça dikkat çekici söyleşisi ile açılıyor. İkili, İstanbul’da hâlâ esnaflık kültürünün nesilden nesile aktarıldığı Kapalıçarşı’da bir berber dükkânın ustaları ve çırağıyla konuştu. Söyleşide mesleğe yedi yaşında başlayıp yarım asırdır müşterilerine hizmet veren Müslüm Avşaroğlu, zanaatiyle geleneksel sanatları bir araya getiren Ergin Duvar ile dükkânın artık kalfası olan İsmail Özcan ustalık ve çıraklık hikâyelerini anlattı.

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HAYAT Nihayet dergi ekim sayısında can sıkıntısını düşündürüyor

Türkiye’nin en önemli yazarlarından Alev Alatlı da dosyaya katkı sağlayanlardan. Alatlı, “Meslek Edindirme Yeri, Meslek Yüksekokullarıdır” başlıklı yazısında hem bu okullara hem de eğitim sistemimize dair öneriler sunuyor.

Ahilik üzerine çalışmalarını sürdüren Cihad Meriç, geleneksel eğitim metodlarını günümüzle kıyasladı. Mehmet Ali Akyurt ise “İnsanın Ustaları” başlıklı yazısında gerçek ustalarımız olan doğaya, hayvanlara odaklanarak, medeniyet tarihindeki çıraklığımızı masaya yatırdı.

Mustafa Çiftci kişisel çıraklık deneyimlerini aktarırken, Ümit Aksoy “ustasız kalmak” üzerine yazdı: “Bir üstada çırak olsam!”

Nihayet’in Kayıtlar, Hayat Memat ve Kültür Atlası sayfalarında da okuru birbirinden önemli yazılar bekliyor.

HAYAT Ekşi maya, yerel un, gerçek tohumuyla Anadolu ekmeği: Nihayet dergi temmuz sayısında ekmeği masaya yatırdı

Mustafa Özel, okuruna “Oz Büyücüsü’nden İktisat Dersleri” veriyor.

Cihan Aktaş, konuk olduğu bir mülteci evinde gördüklerini, hissettiklerini paylaşıyor.

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Mehmet Emin Balcı, “Yargı Dağıtılırken Kafka Okumak Mümkün mü?” başlıklı yazısında Kafkaesk gerçekliğe ve sonrasına odaklanıyor.

Yusuf Sami Kamadan, Mali’den ülkesi Fransa’ya Müslüman olarak dönen Sophie Petronin’i ve Macron’un İslam’a karşı tutumunu ele alıyor.

Zeynep Özel ise kısa süre önce vefat eden İran’ın ünlü sesi M.R. Şeceryan’ı anlatırken, okura sanatçının son röportajını da aktarıyor.

HAYAT Nihayet dergiden haziran sayısında dikkat çeken kapak: Modern kültler ya da yeni dini hareketler ne vadediyor? Kim, niçin katılıyor?

Merve Yiğit, İbn Haldun Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü’nde Dr. Öğr. Üyesi olan Qayyim Naoki Yamamoto ile İslam medeniyeti ile Japon medeniyeti arasında bağı, manga üzerinden konuşuyor.

Necati Tonga, Edip Cansever’in unutulmuş şiirlerini, Ömer Yalçınova, Abbas Sayar’ın Çelo’sunu hatırlatıyor.

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Halil Solak, bir sahafta bulunarak matbu olarak yeniden basılan Gelin Mevlidi’nin hikâyesini, sahaflara düşen kitapların aslında kurtulduğuna dikkat çekerek okurla paylaşıyor.

HAYAT Nihayet dergiden çok konuşulacak bir sayı: Cinsiyetsiz toplum tehdidi

Ayrıca, Süleyman Turan, Yeni Dinî Hareketler Ansiklopedisi’ni ve bu dinî oluşumların etkilerini Merve Akbaş’a anlatırken,

Süleyman Turan, Yeni Dinî Hareketler Ansiklopedisi’ni ve bu dinî oluşumların etkilerini Merve Akbaş’a anlatırken, Mahmut Genç, “Nefaset Lokantası’ndan Nuri Bilge Ceylan Sinemasına Taşra Yansımaları”,

Ahmet Fatih Madanoğlu ise “Patlama Sonrası Lübnan” başlıklı yazılarıyla dergiye katkı sağlıyor.

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