Hayat Çocukları da unutmadı
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KÜLTÜR SANAT

Çocukları da unutmadı

Edebiyatın her alanında kalem oynatan Cahit Zarifoğlu son yıllarında çocuk edebiyatına eğilmişti. Zarifoğlu 1986 yılında verdiği bir röportajda, “Denebilir ki bir tek çocuk edebiyatı kalmıştı. Çocuklar için yazmakta, çocukça katışıksız bir mutluluk vardı” ifadelerini kullanmıştı.

Merve Akbaş Yeni Şafak
Cahit Zarifoğlu çocuklarıyla birlikte
Cahit Zarifoğlu çocuklarıyla birlikte

Cahit Carifoğlu hayatı boyunca edebiyatın birçok alanında eserler verdi. Son yıllarında ise özellikle çocuk edebiyatı üzerine eğildi. Ağaçkakanlar, Serçe Kuş, Katıraslan, Yürekdede ile Padişah bu eserlerdendi.

HEPSİNE ŞİİR GÖZÜYLE BAKIYORUM

Zarifoğlu, “Onlara yazarken acılarım hafifliyor” dediği çocuklar için kitaplar yazıyordu ama “sadece çocuklar için nasıl yazılır bilmiyorum” da diyordu. 1986 yılında verdiği bir röportajda, “Ben çocuklar için, yaşları sekiz dokuzdan başlamak üzere basit bir konu, sürükleyici bir macera seçer, bunun içini ise büyükler için doldururum” ifadelerini kullanmıştı: “Bunu çocuk duyarlılığı ile yaparım. Büyükler içlerinde gizli bir köşede kalmış bu duyarlılığı benim kitaplarımı okurken keşfederler, okurken mutlu bile olurlar.”

Aynı röportajda edebiyatta kalem oynatmadığı alanın kalmadığını, hikâye, roman, piyes, günlük hatta radyo oyunları yazdığını hatırlatan Zarifoğlu, “Denebilir ki bir tek çocuk edebiyatı kalmıştı. Bir fıstıki yeşil yapmıştı” diyor. Ancak, “Fakat ben sadece bir şairim. Yazdığım bütün alanlarda, bütün bu ürünlerde şiir büyük ağırlıktadır. Ben hepsine şiir gözüyle bakıyorum” diyerek ekliyor:

“Çocuklar için yazmakta, çocukça katışıksız bir mutluluk vardır” diyen Zarifoğlu, çocuk edebiyatında kalem oynatmayı şöyle tanımlıyor: “Bir görevin yerine getirilme duygusu ve tatmini vardır. Bir sorumluluğa ‘evet’ demenin kahramanlığı vardır. Kıyasıya bir savaşta çocukları daha şimdiden kendi safımıza kapmanın savaşçı karakteri vardır.”

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GÜZEL ADAMLARI ANLATIYOR

Zarifoğlu, şiir kitaplarına seçtiği isimler sorulunca da şu yanıtı veriyor: “Şiir kitaplarımın isimlerine sırayla bakarak gerçekten özel bir serüvene tanık olmak mümkün. İşaret Çocukları bir bakıma işaret edilen, gösterilen, seçilen çocuklardır. Bunlarda bir takım manevi yetenekler vardır. Bunlar büyürler ve “güzel adamlar” olurlar. “Yedi Güzel Adam” başlıklı kitap ve içinde yer alan şiirler, bu güzel adamları anlatır.”

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