Coğrafya mutfaktır

Mutfağımızın tanıtımında öne çıkması gerekenler: Türk köftesini öne çıkarırım. Çok farklı, güzel, cins köftelerimiz var. İnegöl, Akçaabat gibi basit tatlar. Sloganım bile var. “Simple is beautiful!” Fakat şu şerhle ki malzeme çok iyi olacak! Mesela baklava değil de katmer tatlısı öne çıkabilir. Bu kadar basit ve sofistikedir bu iş. Alengirli işlere bizim girmemizin hiç anlamı yok.

Tanıtmanın temelindeki problemi şöyle özetliyor: Bir güllaç yaprağı düşünün. Müthiş bir şeydir. Niye öne çıkaramıyoruz. Bizim her zamanki sıkıntımız yaptığımız işi abartmasını bilmiyoruz. Satışı beceremiyoruz. Hep en büyük zaferlerimiz tanıksız kalır bu yüzden.

Yoğurt, krema, reçel, salça, ekmek, meyve suları gibi su oranı yüksek ürünler, kırmızı et, beyaz et sosis, salam gibi et ürünleri, salatalık, domates, şeftali gibi yumuşak sebze ve meyveler ile pişmiş yemeklerde küflenme varsa o bölge kesilse bile tüketilmemesi öneriliyor. Çünkü oluşan küflere ait miseller gözle görülür olmasa dahi gıdanın derinliklerine doğru gelişim gösterebiliyor ve bazı küf türleri insan vücuduna zararlı bileşikler üretebiliyor.