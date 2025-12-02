Çorum’da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar neticesinde, B.Y. isimli şahsın adresine operasyon düzenlendi. Şahsın ikametinde yapılan aramalarda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 adet haç ile çeşitli dönemlere ait olduğu düşünülen malzemeler ele geçirildi. Bulunan materyaller polis ekiplerince muhafaza altına alınarak incelenmek üzere emniyete götürüldü.