Çorum’da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

ÇORUM’UN ALACA İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA, TARİHİ ESER NİTELİĞİ TAŞIDIĞI DEĞERLENDİRİLEN 2 ADET HAÇ VE ÇEŞİTLİ OBJELER ELE GEÇİRİLİRKEN 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.
ÇORUM’UN ALACA İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA, TARİHİ ESER NİTELİĞİ TAŞIDIĞI DEĞERLENDİRİLEN 2 ADET HAÇ VE ÇEŞİTLİ OBJELER ELE GEÇİRİLİRKEN 1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

Çorum’un Alaca ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 adet haç ve çeşitli objeler ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar neticesinde, B.Y. isimli şahsın adresine operasyon düzenlendi. Şahsın ikametinde yapılan aramalarda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 2 adet haç ile çeşitli dönemlere ait olduğu düşünülen malzemeler ele geçirildi. Bulunan materyaller polis ekiplerince muhafaza altına alınarak incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Konuyla ilgili B.Y. gözaltına alındı.

