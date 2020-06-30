Cumhurhurbaşkanı Erdoğan'ın torun sevinci: Bakan Albayrak sosyal medya hesabından duyurdu

Bu kadarına da pes! Ünlülerin güzellik sırlarının perde arkası

ABD'li oyuncu Sandra Bullock'un yüzüne enjekte ettirdiği 'çocuk derisi' sayesinde genç kaldığını itiraf etmesi ile yer yerinden oynadı. İddiaya göre 'Adrenochrom' adı verilen ve oldukça maliyetli olan bu yöntem, zengin ve ünlü kişiler arasında oldukça popüler. Fakat yöntem başlı başına bir tartışma konusu. Gerçekten de ünlülerin güzelliği için 'kurban edilen çocuklar' var mı? Söz konusu formül, kayıp mülteci çocukların derilerinden mi üretiliyor? Neler olduğunu gelin birlikte inceleyelim.



