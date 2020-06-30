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Hayat Cumhurhurbaşkanı Erdoğanın torun sevinci Bakan Albayrak sosyal medya hesabından duyurdu
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Cumhurhurbaşkanı Erdoğan'ın torun sevinci: Bakan Albayrak sosyal medya hesabından duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torunu, Esra - Berat Albayrak çiftinin 4'üncü çocuğu Hamza Salih dünyaya gözlerini açtı. Bakan Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve torunları
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve torunları

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında 4'üncü kez baba olduğunu duyurdu.

Bakan Albayrak böyle açıkladı

  • Albayrak mesajında, "Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz." ifadelerini kullandı.
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