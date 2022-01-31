Hayat Cüzzam insanlığı tehdit etmeye devam ediyor Türkiyede 485 hastası bulunuyor
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Cüzzam insanlığı tehdit etmeye devam ediyor: Türkiye'de 485 hastası bulunuyor

Cüzzam dünyanın bazı bölgelerinde tehlike arz etmeyi sürdürüyor. DSÖ verilerine göre, 2020'de küresel bazda 127 bin 558 yeni cüzzam vakası görüldü. 2020'de en fazla cüzzam vakası sırasıyla Hindistan, Brezilya, Endonezya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Somali'de kaydedildi. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, geçen yıl 3 yeni vakanın tespit edildiği Türkiye'de 485 cüzzam hastası bulunuyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cüzzam nedir? Cüzzam belirtileri nelerdir? Cüzzam hastalığı hala var mı?
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Cüzzam(lepra), bakteri kökenli bir enfeksiyon. Deriyi, sinirleri, gözleri ve burun mukozasını etkileyebilir. Tedavi edilmediğinde oldukça bulaşıcı ve yıkıcı etkilere sahip cüzzam sinir hasarına, ellerin ve ayakların sakatlanmasına, felce ve körlüğe neden olabilmekte.

Dünya Cüzzam Günü dolayısıyla Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, halk arasında cüzzam olarak bilinen, Lepra veya Hansen hastalığı olarak da isimlendirilen bu hastalık, "mycobacterium leprae" isimli bakterinin neden olduğu kronik bir enfeksiyon olarak tanımlanıyor.

Özellikle cildi, çevresel sinirleri, üst solunum yolu mukozasını ve gözleri etkileyen cüzzam, erken bebeklik döneminden yaşlılık dönemine kadar tüm yaş grubundaki insanlarda görülebiliyor.

Cüzzam tedavi edilebilir hastalıklar arasında yer alıyor, erken tedavi ile hastalığın neden olduğu şekil bozuklukları ve sakatlıklar önlenebiliyor.

2021'de 3 cüzzam vakası tespit edildi

Türkiye'de cüzzam hastalarının tedavi ve takipleri, deri ve zührevi hastalıklar kliniklerinde yapılıyor. Hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçlar Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile iş birliği içerisinde Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz karşılanıyor.

  • Bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar kapsamında olan cüzzam hastalığına yönelik "Lepra Eradikasyon Programı"nın uygulandığı Türkiye'de hastalığın görülme sıklığı 10 binde 1 vakanın altında.

Halihazırda Türkiye'de kayıtlı 485 cüzzam hastası bulunurken, 2021'de tespit edilen vaka sayısı 3 oldu.

Türkiye'de bitmedi
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Türkiye'de bitmedi

Cüzzam hastalarının büyük bölümü Güneydoğu Asya, Afrika ve Batı Pasifik bölgesinde

DSÖ tarafından 2022 yılı Dünya Cüzzam Günü teması "Saygınlık için Birlik (United for Dignity)" olarak belirlenirken, cüzzam hastalarının damgalanma, ayrımcılık ve tecrit nedeniyle zorluklarla mücadele ettiği, damgalanma ve ayrımcılıktan arınmış onurlu bir yaşam hakkına sahip olduğu belirtildi.

Cüzzam tarihe karışacak
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Cüzzam tarihe karışacak

Verilere göre, özellikle 1980'li yılların başından itibaren yapılan etkili kampanyalar ve tedavide birden fazla ilacın birlikte kullanılması sayesinde 16 milyondan fazla hasta tedavi edilirken, hasta sayısı da önemli ölçüde azaldı.

  • Dünyadaki cüzzam hastalarının büyük bölümü Güneydoğu Asya, Afrika ve Batı Pasifik bölgesinde yer alıyor. 2020'de dünya genelinde 8 bin 629'u 15 yaş altında toplam 127 bin 558 yeni cüzzam vakası tespit edilirken, vakaların önemli bir bölümü Brezilya, Hindistan ve Endonezya'dan bildirildi.

Öte yandan etkisi süren Kovid-19 salgını nedeniyle 2020'de tespit edilen yeni cüzzam vakasının 2019'a göre yüzde 37 azaldığı kaydedildi.

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24 ülkenin genel sağlık sorunu: Cüzzam

Cüzzam öldürür mü?

Cüzzam öldürür mü? Cüzzam, ölümcül sonuçlar doğurabilecek bir hastalık değildir. Ancak tedavi edilmediği takdirde hastanın sakat kalmasına yol açabilir.

Cüzzam nasıl anlaşılır?

Cüzzamın ana belirtisi, birkaç hafta veya ay sonra geçmeyen deri yaraları, topaklar ya da şişliklerdir. Cilt yaraları soluk renklidir. Semptomların cüzzamlı kişilerde ortaya çıkması bakterilerle temas ettikten sonra genellikle 3 ila 5 yıl sürer. Bazı insanlar 20 yıl sonra bile belirti göstermezler.

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