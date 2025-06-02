Değerler Etkinlikleri Topluluğu dönem sonu programında çocukları camide buluşturdu

Dönem içerisinde pek çok cami buluşmasında ve etkinliklerde bir araya gelen çocuklar programın ardından ikramlar ve hediyelerle uğurlandı. Kapanış programında konuşan topluluk kurucusu Zeynep Çolakoğlu Tun, "Çocuklarımıza cuma gününün müminlerin bayramı olduğunu yaşatmak, namazla buluşturmak, ailelerin ve çocukların namaz arkadaşlıkları ,dostlukları geliştirmesini sağlamak ve müminler olarak tüm dağılmışlıklarımızı caminin birleştiriciliği ile toplamayı umduğumuz "Namazla Büyüyorum" projemizin dönem sonu kapanış programını çocuklarımızla bayramlaşarak, Gazze için dualar ederek gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.