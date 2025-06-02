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Değerler Etkinlikleri Topluluğu dönem sonu programında çocukları camide buluşturdu

Değerler Etkinlikleri Topluluğu dönem sonu programında çocukları camide buluşturdu

Nisa Nur Çavuşoğlu
Nisa Nur Çavuşoğlu
14:072/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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"Mersin Değerler Etkinlikleri" topluluğu kapanış programı
"Mersin Değerler Etkinlikleri" topluluğu kapanış programı

Mersin'de Değerler Etkinlikleri Topluluğu tarafından başlatılan "Namazla Büyüyorum" projesi kapanış programı için 200'den fazla çocukla Mustafa Yıldırım Cami'nde buluştu.

Mersin Değerler Etkinlikleri Topluluğu'nun "Namazla Büyüyorum" projesi dönem sonu kapanış programı Mustafa Yıldırım Cami'nde 200 çocuğun katılımıyla gerçekleşti. Minikler aynı safta namaza durarak Gazze için dualar etti.

Dönem içerisinde pek çok cami buluşmasında ve etkinliklerde bir araya gelen çocuklar programın ardından ikramlar ve hediyelerle uğurlandı. Kapanış programında konuşan topluluk kurucusu Zeynep Çolakoğlu Tun, "Çocuklarımıza cuma gününün müminlerin bayramı olduğunu yaşatmak, namazla buluşturmak, ailelerin ve çocukların namaz arkadaşlıkları ,dostlukları geliştirmesini sağlamak ve müminler olarak tüm dağılmışlıklarımızı caminin birleştiriciliği ile toplamayı umduğumuz "Namazla Büyüyorum" projemizin dönem sonu kapanış programını çocuklarımızla bayramlaşarak, Gazze için dualar ederek gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.



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