Hayat Demirhindi lezzeti
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Demirhindi lezzeti

Son yıllarda büyük ilgi gören demirhindi şerbeti hem lezzetli hem de şifa deposu. Peki demirhindiyi yemeklerinizin lezzetini artırmak için kullanmaya ne dersiniz? Kalbe, mideye dost aynı zamanda tansiyonu ayarlayan demirhindiyle yapacağınız üç farklı tarif veriyoruz.

Ülkü Menşure Solak Yeni Şafak
Demirhindi Şerbeti
Demirhindi Şerbeti

Ahmet Haşim, “Vatan” adlı yazısında şöyle der:”..... Dün hava sıcaktı, güneşli yollarda çok yürümüştüm. Biraz serinlemek için bir şerbetçi dükkânının soğuktan terlemiş, sarı, beyaz, kırmızı şişeleri önünde durdum ve bir demirhindi içtim. Tadı hiçbir şeye benzetilemeyecek olan bu güzel kokulu ve serin su boğazımdan geçerken vatan içinde bulunmak saadetinin tam bir hissini duydum ve bu şerbetin bilinmediği memleketlerde yaşayanlara içimden acıdım.”

HAZIRLAMASI ÇOK BASİT

Demirhindi, yani tamarind, yer fıstığı gibi kabuklu, ekşi, koyu kırmızı bir lezzet. Haşim için” vatan içinde bulunmak saadetinin tam bir hissi” bu meyvenin şerbetinde gizli. Osmanlı İmparatorluğu zamanında, İstanbul sokaklarında herkesin ulaşabildiği, Ramazan sofralarının eşi bulunmaz lezzeti ne yazık ki artık pek içilmiyor.

İçerdiği bol antioksidan ve C vitaminiyle, hem kalbe, hem tansiyona, hem mideye iyi gelen bol lifli bu meyvenin Hint Mutfağında da önemli bir yeri var.

Mübarek üç ayların başlangıcında, oldukça basit hazırlanan bu şerbeti ve bir kaç demirhindi tarifini paylaşalım istiyorum. Üç aylar hayır ve bereket getirsin dilerim. Sağlıklı, mutlu pazarlar.

Demirhindi Soslu Tavuk

MALZEMELER

- 6-8 adet tavuk budu l 200 gram demirhindi

- Bir portakal l Bir limon

- Bir çay kaşığı tuz l Bir avuç taze kişniş

- 3 diş sarımsak l Su

YAPILIŞI

Demirhindiyi üzerini örtecek kadar sıcak su ile 1-2 saat ıslatalım. Ellerimizle ezerek hamur gibi yoğuralım. Süzgeçten geçirelim. Portakal ve limonu sıkalım, suyunu alalım. Sarımsakları ezelim. Portakal, limon suyu ve sarımsakları demirhindi püresine ilave edelim. Tuzu ekleyelim. Tavuk butlarını, bu karışıma bulayalım ve en az 2 saat buzdolabında dinlendirelim. Çıkardığımız butları tepsiye dizelim. 250 derecede ısıtılmış fırında 30 dakika pişirelim. Bir tencerede arta kalan demirhindi sosunu kaynatalım. Fırından çıkardığımız tavukların üzerinde gezdirelim ve servise alalım. Afiyet olsun.

Demirhindi Şerbeti

MALZEMELER

- 200 gram demirhindi

- 2 lt su

- 100 gram bal

- *isteğe bağlı olarak limon suyu, karanfil, tarçın

YAPILIŞI

Suyu kaynatalım ve demirhindi içlerinin üzerine dökelim.

Bir kapak kapatıp bir gece dinlendirelim.

Süzgeçten geçirelim.

İçine bal ilave edip eriyene kadar karıştıralım.

Afiyet olsun.

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