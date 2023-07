Demokrat Partili eski bakanın anıları

Hayrettin Erkmen, “çocuk yüreğine saplanan bu levha”yı “siyaseti bir tutku, belki de bir ülkü haline getirmiştir benim içimde” sözleriyle kaydetmiş. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde doktor asistan olarak çalışırken 10 Nisan 1950 tarihinde Demokrat Parti Görele İlçe Başkanlığı ile Giresun İl Yönetim Kurulundan Giresun milletvekili adaylığı için başvurmasını “telkin” eden birer telgraf alan Erkmen, aynı gün Fevzi Çakmak’ın cenazesi dolayısıyla İstanbul’da yaşanan öğrenci ve halk hareketine tanık olmuştur: “Beyazıt Camii avlusundan yola çıkan kortej cenazeyi eller üzerinde taşıyarak tekbir nidaları ve ilahiler eşliğinde Topkapı’ya doğru harekete geçmişti. Güvenlik güçlerinin çabası yarar sağlamıyor, İsmet İnönü’nün kurduğu ve on yıl boyunca kesintisiz uygulanan baskı idaresi acze düşmüş görünüyordu.” (s. 20)

1938’den 1950’ye kadar süren on iki yılın on yıla indirilmiş olmasındaki özensizlik görmezden gelinebilir ama “kesintisiz uygulanan baskı idaresi”ni “İsmet İnönü’nün kurduğu” iddiasının tuhaf bir töhmetten ibaret olduğu göz ardı edilemez. Fevzi Çakmak’ın cenazesinde yaşananların bir benzeri, 27 Aralık 1936 tarihinde vefat eden Mehmed Âkif’in cenazesinde de yaşanmadı mı? Hayrettin Erkmen, bu olguyu bilmez mi? Bilir ama belki de farkında olmadığı bir korkunun pençesindedir. Yüzüncü yılına ulaştığımız cumhuriyet rejiminin ülkemizde ürettiği korku psikolojisi araştırılmaya değer. 1950 seçim çalışmaları sırasında çektikleri sıkıntıları anlatırken Erkmen de “korku”dan söz eder: “Köylere ya at sırtında ya da yaya ulaşabiliyorduk. Aslında CHP teşkilatı ya da bu partiye karşı olan halkın güvensizlik hatta korku içinde bulunması, binek aracı temin etmemize engel oluşturuyordu.” (s. 17)