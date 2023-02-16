Deprem edebiyat dünyasını da sarstı

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen ve “Asrın Felaketi” olarak nitelendirilen deprem, sadece binaları yıkmakla kalmadı, birçok değerimizin de yok olmasına sebep oldu. Binlerce vefat eden canlarımızın içerisinde edebiyat ve basın dünyamızdan isimler de var. Edebiyat dünyasını derinden sarsan bu kayıplarımızdan kimisi tanınıyor kimisiyse yerel mecralarda yazı hayatlarını sürdürüyordu. Birçok derginin son sayılarında yazılarına rastlayacağınız vefat eden 13 yazarımızı ve 21 gazetecimizi derledik.

Yaşar Alparslan

KÜLTÜR ELÇİSİYDİ

Depremde vefat eden yazarların başında Kahramanmaraş’ın kültür elçisi olarak anılan Yaşar Alparslan geliyor. Şehrin geçmişinde yaşanan olay ve değerleri gün yüzüne çıkarılmasında büyük emeği geçen Alparslan, Maraş doğumlu, ilahiyat kökenli emekli bir öğretmen. 1947 doğumlu yazar, en çok Maraş’a kazandırdığı kitaplarla biliniyor. Hazırladığı kitaplardan bazıları, “Türk Edebiyatında Maraşlılar”, “Eski Maraş’ta Meslekler”, “Eski Maraş’ta Örf’ler, Adet’ler ve İctimai Hayat”.

Ahmet Doğan İlbey

HÜZÜNBAZA VEDA

Türkiye’nin en önemli edebiyatçılarını yetiştiren Kahramanmaraş, Ahmet Doğan İlbey’in acı haberiyle de sarsıldı. 58 yaşındaki yazar, eşi Hatice Doğan’la birlikte depremde yıkılan evinin enkazından kurtulamadı. Yazı hayatı 1980’li yıllarda Yeni Düşünce, Dolunay olmak üzere birçok kültür, edebiyat ve fikir dergilerinde başlamıştı. 2010 yılından itibaren www.marasgundem.com.tr, TYB web sitesi ve Yenisöz gazetesinde yazılar yazdı. Denemelerini Bir “Hüzünbazın Tahrir Defteri” adlı kitabında toplayan yazar, TYB’nin Basın Fikir dalında ödüle layık görülmüştü.

Recep Şükrü Güngör

BU DA YAS AYİNİ

Depremin ilk gününden beri haber alınamayan yazar Recep Şükrü Güngör’den 9 Şubat 2023 günü acı haber geldi. Pınarbaşı Mahallesi’nde bulunan evi depremde yıkılan yazarın eşi ve bir çocuğu da enkazdan kurtulamadı. İlk hikâye kitabı Yüreğimin Mevsimi’ni 2001 yılında yayımlayan usta hikayeci, bugüne kadar sekiz hikâye kitabı yayınlamıştı. Kitaplarından birinin ismi de Yas Ayini’ydi.

Oğuz Paköz

“ALKIŞ” İKİ YAZARINI KAYBETTİ

20 yıl gibi uzun zamandır çıkmaya devam eden Alkış dergisinin sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni hem doktor hem de yazar Oğuz Paköz de depremde vefat eden yazarlardan. Yanı sıra Ankara’da dünyaya gelip eşinin memleketi olan Kahramanmaraş’ta yaşayan Öykücü Ercan Kozanoğlu da Alkış dergisinin yazarlarındandı. Depremde hayatını kaybeden Kozanoğlu, öykü yazmanın yanı sıra müzikle de yakından ilgiliydi.

Ali Şenverdi

GENCİ DE VAR YAŞLISI DA

Azerbaycan edebiyatından yaptığı çevirilerle tanınan Abdülkadir Özkan, Maraş kültürü üzerine çalışmaları olan Mesut Akben, şair ve yazar Fazlı Bayram, Türkiye Yazarlar Birliği Kahramanmaraş Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi şair ve yazar Ferhat Ağca, edebiyat, politik kurgu, roman kategorilerinde eserler veren Ali Şanverdi, Şair İbrahim Kenger, İdil Övgün ve Fatma Vişne depremde vefat eden edebiyat dünyasından isimler. Bundan sonra eserleriyle aramızda yaşayacaklar.

21 GAZETECİ VEFAT ETTİ

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca, şu ana kadar 21 gazetecinin vefat ettiğini ve 17 gazetecinin birinci derecede yakınının hayatını kaybettiğini söyledi. Depremde hayatını kaybeden gazeteciler: Ayşe Figen Arlı, Aziz Çevlik, Burak Alkuş, Burak Milli, Gökhan Alkan, Hidayet Özdemir, İskender Korkut, İzzet Nazlı, Kemal Öner, Meltem Özgen, Muhammed Akan, Mustafa Yüzbaşıoğlu, Neşet Alkan, Ruhi Akan, Yunus Emre Doğan, Zübeyir Pektaş, Erhan Yılmaz, H.Seid Okay, Mehmet Tekin, Berkay Akay, Fatih Nalbantbaşı.



