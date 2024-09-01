Yazı başlığını Dilaver Cebeci’nin Çölde Çiçek Sulamak şiirinden uyarladım. Şöyle diyor merhum: Bir çocuk çağrısına her çileyi çekerim, / Önüme düşen olsa masallara giderim. Söğüt dergisinin 27. sayısı elime yeni ulaştı. Sinan Terzi yönetimindeki 272 sayfalık dergide öne çıkan bir konuk ve bir konu var. Konuk, Türkiyem şiirinin şairi Dilaver Cebeci. Konuysa, Türk Şiirinde Destan. Cebeci dosyası, Rana Senanur Doğan’ın hazırlayıp Feyza Ay’ın fotoğrafladığı Cebeci Ailesi İle Hasbihal’le başlıyor. Devamındaki konuşma Sinan Terzi ve Doğan tarafından Nazım Tektaş’la yapılmış. Terzi’nin Cebeci için yazdığı şiirle kapanan dosyanın yazarları Mehmet Ali Kalkan, Necati Gültepe, Osman Çakır, Talat Ülker, Nurullah Çetin, Batuhan Şuoruç, Halil İbrahim Yücel, Emel Hisarcıklılar, Cansu Sole ve Muaz Ergü. Dergideki bir başka söyleşi de Cengizhan Orakçı imzalı. Konuk Hayati Tek. Tema dosyasının konusu destan. Dosyada, Ali Duymaz, Dilek Çetindaş, Tayfun Haykır, İbrahim Daş, Dinçer Apaydın ve Ahmet Şahin’in ‘destan, Türk şiirinde destan ve epik kavramlar’ı ele alan yazıları var. Söğüt’ün şairleri, Özkan Kaya, Nazım Payam, Doğanay Dağlar, Ahmet Sefa Yalçın, A. Samet Atılgan, Yakup Diker, Ayşe Nur Biçer, Muhammet Durmuş, Mustafa Gazi, M. Tuğrul Çolak, Kürşat Küçük ve Serdar Aydın. William Shakespeare, Yorgos Seferis ve Dylan Thomas da çeviri şiirleriyle dergide. Anılanların dışında yaklaşık 20 yazarın hikâye, eleştiri, deneme ve inceleme yazılarıyla katkı sağladığı Türk edebiyatı dergisine, sogut@otuken. com.tr e posta adresinden ulaşılabilir.





Değinmeler...

Bu hafta ‘geciken dergiler’le ilgili yazmak istedim. Geç gelen dergiler listesinde ilk sırayı Türk Dili alıyor. Oradaki arkadaşlar dergiyi -geç de olsa- her ay DERGİLİK’e ulaştırıyorlar. Bana gönderilmeyen dergilerden de gecikenler var. Bunlardan birisi Ötüken Neşriyat’ın çardığı Söğüt. Öteki de Şule Yayın Dağıtım’ın Karabatak’ı. Karabatak, Mevlâna Celaleddin Rûmi dosyası hazırlamış geç gelen sayısında. Söğüt’teyse merhum Dilaver Cebeci var. Umarım DERGİLİK’e gönderil(e)meyen dergiler gönderilir ve bütün dergilerimiz hak ettiği itibarı görür.





Söğüt’ten:

Babam, Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu, Bahaeddin Karakoç, Bekir Sıtkı Erdoğan, Ayhan İnal gibi şairlerle sık sık bir araya gelir ve onlara gelen şiirleri, hikâyeleri konuşurlardı. Babam, şiir yazan insanları severdi. Buna hevesli olan gençleri kırmadan onlara yol göstermek isterdi. Sadece genç değil, bazen orta yaşta olup şiir yazan ve babama gösteren insanlar da olurdu.





Mevlâna Celaleddin aşkına

Karabatak’ın 75. sayısına geçtiğimiz hafta ulaştım. D. Mehmet Doğan’a ithaf edilen 180 sayfalık derginin yazıişlerinden A. Ali Ural sorumlu. Bu sayıda, Mevlâna Celaleddin Rûmi gündeme alınarak 80 sayfalık bir dosya hazırlanmış. Mevlâna’nın kişiliği, sanatı ve düşüncesinin ele alındığı dosyadaki metinlerin arasına şiirler de serpiştirilmiş. Hasan Akay’ın metniyle başlayıp Ayşe Ünüvar’ın yazısıyla sonlanan dosyaya, Sadık Yalsızuçanlar, Selami Şimşek, Adnan Karaismailoğlu, Ahmet Güzel, Fatih Birgül, Yılmaz Daşçıoğlu, Mustafa Özçelik, Esma Polat, Cumhur Enes Ergür, Mustafa Çıpan, Mustafa Başkan, Sevilay Kösebalaban ve fotoğraflarıyla Reha Bilir’le Yüksel Açıkgöz katkı sağlamış. Dosyada, Şemseddin Mısrî’den Nazım Hikmet’e 12 şairden şiir var. Karabatak’ın söyleşi konuğu Dursun Ali Tökel. Ertan Ayhan Sertöz’ün ‘karakalem’iyle katıldığı konuşmada soruları Ahmet Akarsu sormuş. Soruyor Tökel: Bugünkü eğitim düzeneğimiz ‘Zıll-ı Hayâl’ hakikatini çözecek bir derinlikle donatıyor mu bizi? Bu sayının şairleri, A. Ali Ural, Nurettin Durman, Hasan Akay, Hüseyin Akın, Mehmet Aycı, Eray Sarıçam, Şafak Çelik, Yunus Emre Altuntaş, Ömer Fatih Andı, Ali Seyyah, Ahmet Akarsu, Ahmet Can, Ercan İriş, Müyesser Çelik ve Badrawy Ali. Yaklaşık 25 ismin yazılı ve görsel çalışmalarıyla desteklediği edebiyat ve sanat dergisine, karabatakdergisi@ gmail.com e posta adresinden veya 0212 528 23 57 no’lu telefondan ulaşılabilir.





Türkçenin izinde

Başlık böyle oldu çünkü Türk Dili kapağına başlık çıkarmıyor; isimleri yazıp geçiyor. Öyle olunca Cemal Kurnaz’ın metninin başlığını alıp yazı başlığı yaptım. Kurnaz hocama selam olsun. 872 sayıya ulaşan 112 sayfalık dergiyi, Osman Mert yönetiyor. Türk Dili’ni elime aldığımda hemen İsmail Karakurt’un ‘ağaç’ yazılarına bakarım. Bu sefer iğde çiçeğini yazmış. Ömer Seyfettin’in kızı Hatice Fahire Güner Elgen’le yapılmış güzel bir söyleşi var yeni sayıda. Elgen hanımefendiyle Muhsin Karabay konuşmuş. Levent Dalar’ın Atakan Yavuz’un şiirini irdelediği yazı dikkat çekici. Abdullah Uçman, Rıza Tevfik’in Harâb Mâbet şiirini konu etmiş. Mustafa Kirenci, Sezai Karakoç merkezli yazılarını sürdürüyor. Bu sayının şairleri, Tacettin Şimşek, Yasin Mortaş, Mirza Şahin, Ahmet Doğru, Orhan Tepebaş ve Tarık Özcan. , herkes acılarını sana emanet etti şair / o acıları ne ile besleyeceksin. Hikâyecilerse Salim Nizam ve Abdurrahman Günay. Kitaplık’ta İsa Koyuncu’yla Salim Çonoğlu var. İsmini andıklarım dışında Meliha Yonca Erdem, Hamza Zülfikar ve Salim Küçük’ün yazılarıyla yer aldığı, dil ve edebiyat dergisine, turkdili@gtdk.gov.tr e posta adresinden veya 0312 427 28 79 no’lu telefondan ulaşılabilir.





4 Soru: M. Emin Öztürk

1 Size dergi okuru diyebilir miyiz?

Dergi okurundan daha çok dergi tasarımcısı diyebiliriz. Çalışma hayatımın neredeyse tamamını dergi ve türevlerini tasarlamakla geçirdim. Şurası da bir gerçek, okumadan tasarlayamıyorsunuz.

2 Takip ettiğiniz dergiler var mı?

Nihayet, Genç Motto, Derin Tarih gibi dergileri takip ediyorum. Her ay başında dergilere bakıyorum tasarımlarını görmek için. Sadece tasarıma değil ilgimi çeken metinlere de bakıyor, okuyorum.

3 En son hangi dergiye katkı sundunuz?

Yeni Şafak’ın Kitap eki var. Her sayısını sürekli olarak tasarladığımız için oraya 'sürekli' katkım sözkonusu.

4 Okuduğunuz/yazdığınız dergilerde dikkatinizi çeken bir çalışma oldu mu?

Çalışma hayatımın bir kısmını mizah dergilerinde geçirdim. 2001’de çıkan ve 27 sayı yayımlanan Arıza dergisi vardı. Bu dergide, ‘Bir Türkü Nasıl Tanırsınız?’ isimli bir köşe mevcuttu. Hem eğlenceli hem de millet olarak özelliklerimizi görmek adına ilginç bir çalışmaydı.



