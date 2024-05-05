Dergilik: Şiirle, aşkla!

Değinmeler

4 SORU’ya misafir etmek istediğim şair arkadaş, “Abi, katılmasam olur mu? Şu sıra dergi orucundayım” cevabını vererek teklifimi nazikçe reddetti. Arkadaşa, “Neden olmasın” dedim (içimden gülümseyerek.) Alınmadım ve gücenmedim zira güzel bir ifadeydi ‘dergi orucu!’ Bu ifadeyi kullanmak bir şaire yakışır elbet. Demek ki insanlar, kimi zamanlarda, dergi veya kitap orucunda olabiliyor. Oruçlu olmak, oruçlu kalmak, oruç tutup oruca tutulmak güzel. Umarım biz bu oruçları gün gelir bayramlara çeviririz. Düşünsenize ‘dergi bayramı.’ Cümle dergisevere hediye!.

Şiirle, aşkla!

Ankara'da yayımlanan Edebiyat Ortamı, 17. yılında 97 sayıya ulaştı. Şiirle ve aşkla gelen Sadık Yalsızuçanlar yönetimindeki derginin, bu seferki hediyesi Ali Sali’nin Yetimler Ordusu isimli kitabı. Kapakta bir Ali Ulvi Birkardeşler görseli var. Ayrıca dört söyleşi ve Cüneyt Fatih Yaylacı’yla Ali K. Metin kapağa çıkarılmış. Yaylacı, şiir çevirisi yapmış. Metin’in yazı başlığı, Sadakat Güzergahı ve Yol Ayrımları. Girişte Aliya İzzetbegoviç imzalı bir yazı var. Konu Filistin. Bu sayının söyleşileri Serpil Özçeşmeci’nin Amerikalı şair Joseph Fasano konuşmasıyla başlıyor. Y. Nadir Eraslan ve Oğuzhan Öztürk, A. Ali Ural’la Şairin Şairleri’ni konuşmuşlar. Murat Güzel, Sadık Yalsızuçanlar’la; Hamdi Akyol, Cahid Efgan Akgül’le; Yaşar Akgül, Ahmet Şevki Şakalar’la; Aziz Kağan Güneş, Hacer Yeğin’le; Baki Demirtosun, Can Ülgen’le; Özge Özen de Oğuzhan Öztürk’le söyleşmişler. Gazzeli şehit şair Hiba Abu Nada’nın çevirisini Cüneyt Fatih Yaylacı’nın yaptığı üç şiiriyle başlayan bölümde Amerikalı şair Joseph Fasano da var. Şairin altı şiirini Serpil Özçeşmeci çevirmiş. Ayrıca 18 şair 43 şiiriyle bu bölümde. Bunların bazıları çeviri. Dergide üç kısa hikâyeci yer alıyor. Beş çalışmayla Ahmet Şevki Şakalar, üçer öyküyle Mustafa Uçurum ve Ahsen Dalca Korkutan. Anılan şair ve yazarların dışında yaklaşık 30 ismin hikâye, deneme, inceleme, tanıtım yazılarıyla destek verdiği iki aylık edebiyat dergisine, edebiyatortami@gmail.com e posta adresinden veya 0 312 229 82 44 no’lu telefondan ulaşılabilir.

Edebiyat Ortamı'ndan:

Geçen günü yormayın, geçmişin hesabı var, Nesimi'ye sormayın / Belki bir sone hayat güftesi yaşamanın veölüm onun bestesi / Eşkalini o bilir, biz yoğ iken kim geçti, hangi dert kimi seçti, toprağı yoğuran kim? / Gök yüzünü göstermez, söylemez bildiğini suyun rüzgârın sesi / Hayatın çaresi yok, olsaydı bir çaresiah koparıp acıdan bulurdu Lokman Hekim. Modifiye Şiirler'den, Hüseyin Akın

Edebiyat ve yapay zekâ

Türk Edebiyatı, 606. sayısıyla okuruna merhaba dedi. Yayın yönetmenliğini İmdat Avşar'ın yaptığı derginin bu sayıdaki dosya konusu nicedir tartışılan ‘yapay zekâ’ ve edebiyat ilişkisi. Dosyaya ek olarak bir de soruşturma yapılmış. Serkan Can Hatıpoğlu’nun Yapay Zekâ Sanat ve Atmosfer başlıklı yazısıyla başlayan bu bölümde Hakan Demir, Serap Uğur, Cihan Yurdaün, Muhammed Atakur ve Enver Aykol’un imzaları var. Soruşturmayaysa 12 yazar, şair, çevirmen ve akademisyen katılmış.

Dergiye Oktay Yivli’nin rahmetli Alev Alatlı’yı andığı bir yazıyla giriş yapıyoruz. Bir anma yazısı da Süleyman Doğan’dan. Doğan, sosyolojimizin önemli isimlerinden Orhan Türkdoğan’ı yazmış. Bir başka anma yazısı da rahmetli Erol Güngör hakkında. Satır aralarına hatıraların da serpiştirildiği yazıyı İsmail Hakkı Tanrıverdi kaleme almış. Bu sayının şairleri, Tarık Özcan, Şahin Kabakuş, Şadi Oğuzhan, Nurullah Genç, Oğuzhan Gündüz ve M. Sadi Karademir. Sadık K. Tural, İmdat Avşar’ın hikâyelerini incelediği yazısına devam ediyor. Yusuf Alpaslan Özdemir, beğenerek okuduğum eleştiri notlarını sürdürüyor. Kitaplık bölümünde altı kitap var. Bu kitapları sırasıyla Seda Alabulut, Funda Özsoy E., Muhammet Taha Bayraktar, İbrahim Akçay, Dilara Demirbağ ve Mehmet Ufuk Demir ele alıp incelemişler. Aylık fikir ve sanat dergisine, tedev30@gmail.com e posta adresinden veya 0 212 527 50 32-526 16 15 no'lu telefonlardan ulaşılabilir.

Orhan Veli 110 Yaşında

'Bir kitap dünyadan daha büyüktür' alt başlığıyla yayımlanan Sabitfikir, 158. sayıyla kitabevlerindeki yerini aldı. Mustafa Akar yönetimindeki derginin kapağına Seray Şahinler’in hazırladığı dosya çıkarılmış: Orhan Veli 110 Yaşında. Çalışmaya katkı sağlayan Necati Tonga, şairin kayıp metinleriyle unutulmuş bir mülakatını yazmış. Bir başka ek yazı da Tahsin Yıldırım imzalı: “Kitabe-i Seng-i Mezar”a Kampanya. Haberlerle giriş yaptığımız dergiye sekiz kitabın tanıtıldığı Vitrindekiler’le devam ediyoruz. Bu sayıda üç söyleşi var. Yunus Karadağ, Halil İbrahim İzgi’yle; İlker Nuri Öztürk, Cevat Çapan ve Oktay Taftalı’yla konuşmuş. A. Ali Ural’ın kaleme aldığı metnin başlığı, Refik Halid ve Memleket Toprakları. Ayşe Şahin, Saliha Şahin’in Oflu Hayriye’nin Köpeği kitabını ele almış. Abdullah Harmancı Öykü Sepeti’ne Fatma Nur Uysal Pınar’ın Miyase Çıkmazı’yla Abdullah İpek’in Son Güzel Günler’ini taşımış. Leyla Arsal, Cahit Zarifoğlu’nun şiirini inceliyor. Eray Sarıçam’ın yazı konusu İbrahim Demirci şiiri. H. Salih Zengin Kipat yazılarına sürdürüyor. Andıklarımın haricinde 15 yazar ve çizerin katkı sağladığı kitap ve edebiyat dergisine, editor@sabitfikir.com e posta adresinden veya 0 212 354 30 00 no'lu telefondan ulaşılabilir.

Cihat Albayrak

4 SORU: CİHAT ALBAYRAK

1- Size dergi okuru diyebilir miyiz?

Üniversite öğrencisi olduğumda (2006) dergilerle tanıştım. O zamandan beri dergileri altını çizerek okurum. Bir dönem kütüphanemdeki dergi sayısı kitaptan fazla idi. Yazma hevesi olan genç arkadaşlarımıza dağıttım çoğunu.

2- Takip ettiğiniz dergiler var mı?

Hayal Bilgisi dergisini 2011'den beri yayına hazırlıyorum. Onun dışında Sabitfikir, Geçerken, Ay Vakti, İzdiham ve Muhit'i takip ediyorum. Ailecek kitapçı olduğumuz için dergiler de elimizin altında oluyor hep.

3- En son hangi dergiye katkı sundunuz?

14 yıldır dergi çıkarıyoruz. Haliyle, dergilerle ilişkimiz eserden ziyade dergicilikle ilgili konularda oluyor çoğu zaman. Kendi dergimiz dışında en son eserimin yayınlandığı dergi Dergâh idi. (Mustafa Kutlu derginin başında iken.) Üzücü ki o da kapandı. Ay Vakti, bir eserimin yayınlandığı ilk dergi idi. Yine sayfalarında yer almak isterim.

4- Okuduğunuz/yazdığınız dergilerde dikkatinizi çeken bir çalışma oldu mu?

Arif Onur Solak'ın Kalanların Ardından adlı öyküsü başta olmak üzere (52. sayı), Hayal Bilgisi'nde kaleme aldığı öyküleri not etmek isterim. Sabitfikir'de de Ali Emre ağabeye ait metinleri ilgiyle takip ediyorum.







