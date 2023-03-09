Derleme eserler Rami'de raflarda

1884 yılında Abdülhamid tarafından kurulan Beyazıt Devlet Kütüphanesi, Türkiye’de derleme eserlerin toplandığı 6 kütüphaneden biri. Ankara’da üç, İstanbul’da iki, İzmir’de bir tane olan toplumun hafızasının depolandığı derleme kütüphaneler, basılı her türlü eserin gönderilme zorunluluğu olan önemli arşivler. Derleme kütüphanesi olmasının ardından depolama problemi yaşayan Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nin derleme koleksiyonu, Rami Kütüphanesi’ne taşınıyor.

Rami Kütüphanesi’nin avludaki orta alanının alt kısmı, 36 bin 500 metre kare çok modern depolara sahip. Yangın ya da doğal afet durumunda on saniyede kendini kapatan, birkaç saat boyunca koruyan ve bin dereceye kadar ısıya dayanıklı bir sistem. Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nin derleme koleksiyonunun bu depolarda muhafaza edileceğinin bilgisini veren Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş, “Kitapları hem erişebilir hem de daha korunaklı hale getiriyoruz. Beyazıt Devlet Kütüphanesi yine derleme kütüphanesi olarak devam edecek, kitapları devretmiyoruz, sadece taşıyoruz. Bu değişiklikle 30 senelik kapasite problemini, sıkışmışlığı aşmış olduk. Koleksiyonumuzun yüzde ellisini kullanabiliyorduk, artık yüzde yüzünü kullandırabileceğiz” dedi.

OKUYUCU İLK KEZ ÜST KATA ÇIKACAK

Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nin binasının ağırlıklı olarak süreli yayınlar kullanıcısına hizmet ettiğini söyleyen Odabaş, bu özelliğinin niteliği genişleyerek devam edeceğini aktardı. Giriş kattan 3. kata taşınacak olan okuyucu salonları yenilenerek, bireysel ve grup şeklinde çalışma salonları, araştırma salonu, konferans salonu ve Hakkı Tarık Us Koleksiyonu’nun kitap olmayan kısmının bulunduğu bir araştırma salonuyla birlikte tamamen okuyucuya açılacak. Değişiklikler bitince okuyucu ilk kez üst kata çıkmış olacak.

TAŞINMA SÜRECİNDE HİZMET DEVAM EDECEK

Alt katta yeni tadilat gören kubbeli salonda bir değişiklik olmayacak, ama giriş kattaki okuyucu salonu sergi salonu olarak etkinlik mekanı haline getirilecek. Yaşayan kütüphaneler konseptini buraya da ekleyeceklerini aktaran Odabaş, “Tamamen kitaptan arındırmayıp halk kütüphanesi koleksiyonunda bulunan ihtiyaca cevap verebilecek sayıda kitap koleksiyonu da bulunacak. Tabii ki burası bir ihtisas ve derleme kütüphanesi olduğu için ağırlıklı olarak gazetelerin ve dergilerin daha çok kullanıldığı nitelikli bir kütüphane olarak devam edecek. Depolarda okuyucuya sunamadığımız yayınlar artık raflara çıkacak ve okuyucuya daha nitelikli hizmet verebileceğiz. Burası Türkiye’nin kitap, gazete, dergi koleksiyonu açısından en büyük kütüphanelerinden biri hala. Bu özelliği devam edecek. Çok geciktirmeden önümüzdeki aylarda bu değişiklikler bitecek ve hizmet vermeye başlayacağız. Taşınma sürecinde de okuyucuya hizmeti kesmiyoruz” ifadelerini kullandı.

YILDA BEŞ BİN SAYFA İNDİRİLEBİLİR

Kütüphanede bir yandan da dijitalleşme çalışmaları devam ediyor. Telif haklarında sıkıntı olmayacak şekilde kütüphane içinde kullanılıyor ya da telif sıkıntısı olmayan eserler dışarıdan erişimli hale getiriliyor. Milli Kütüphane’ye üye olan okuyucunun, evinden ya da ofisinden dijitali yapılmış yayınlardan yılda 5 bin sayfa indirme hakkı var.







