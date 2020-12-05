Dijital koç

Pandemi süreci ezberlerimizi bozup, rutinlerimizi değiştirirken artık hemen her sektörde teknolojinin de katkısıyla eşi görülmemiş bir dönüşüm yaşanıyor. Önceleri onlarca yıl alması düşünülen yenilikler Kovid-19 salgını ile birlikte neredeyse aylara sığdı. Önce maskelere, sonra mesafeye, ardından internet alışverişine, evden çalışmaya alışmışken artık günlük alışkanlıklarımız da şekilleniyor.

SALGINDA ONLINE DERS

Spor salonlarının riskli olması nedeniyle birçok kişi derslerinin dijital platformlara taşıdır. Birçok spor koçu online olarak ders veriyor. Fitness, pilates, kilo verme ve birçok alandaki spor faaliyeti için artık online ders alabilirsiniz. Saat ücreti 100 ile 500 lira arasında değişen bu hizmet için internet üzerinden spor koçlarını bulabilirsiniz. Fiyatlar tabi ki ilgili kişinin popülerliğine ve müşterinin talebine göre değişiyor. Yani 100 lira ile 500 lira arasındaki fiyat farkını tamamen arz talep meselesi belirliyor. Bazılarımız sanal ortamdaki uygulamalardan kendilerine spor programı bulup uygulayabiliyor.

INSTAGRAM’DAN HIZLI TANITIM

Bazı eğitmenlere spor salonları üzerinden ulaşabilirken, bazıları Instagram gibi mecralardan ücret tarifelerini sunuyor. Siz evinizde, dijital koçunuz sayesinde sporunuzu yapıyorsunuz ve belli derslere katılabiliyorsunuz. Hatta online sistemde grup dersleri bile veriliyor. Pandemin etkisiyle spor eğitmenlerini işsiz kalmıyor ve gelir elde ediyor. Kısıtlamaların başladığı ve evde izole olduğumuz şu günlerde sağlıklı yaşamdan taviz vermek istemeyen de hizmeti alıyor.

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Zirvede pilates var