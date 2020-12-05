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Dijital koç

Dijital koç

Salgın sürecinde teknoloji; alışkanlıklarımızı değiştirmeye devam ediyor. Cep telefonu ve tabletlerimizden yüzyüze görüşme imkanı sayesinde artık sporu da online ortamda yapmaya başladık. Evde izole olduğumuz şu günlerde sağlıklı yaşam için birçok kişi dijital ortamdaki eğitmenlerden yardım alıyor.

Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Pandemi süreci ezberlerimizi bozup, rutinlerimizi değiştirirken artık hemen her sektörde teknolojinin de katkısıyla eşi görülmemiş bir dönüşüm yaşanıyor. Önceleri onlarca yıl alması düşünülen yenilikler Kovid-19 salgını ile birlikte neredeyse aylara sığdı. Önce maskelere, sonra mesafeye, ardından internet alışverişine, evden çalışmaya alışmışken artık günlük alışkanlıklarımız da şekilleniyor.

SALGINDA ONLINE DERS

  • Spor salonlarının riskli olması nedeniyle birçok kişi derslerinin dijital platformlara taşıdır. Birçok spor koçu online olarak ders veriyor. Fitness, pilates, kilo verme ve birçok alandaki spor faaliyeti için artık online ders alabilirsiniz. Saat ücreti 100 ile 500 lira arasında değişen bu hizmet için internet üzerinden spor koçlarını bulabilirsiniz. Fiyatlar tabi ki ilgili kişinin popülerliğine ve müşterinin talebine göre değişiyor. Yani 100 lira ile 500 lira arasındaki fiyat farkını tamamen arz talep meselesi belirliyor. Bazılarımız sanal ortamdaki uygulamalardan kendilerine spor programı bulup uygulayabiliyor.

INSTAGRAM’DAN HIZLI TANITIM

Bazı eğitmenlere spor salonları üzerinden ulaşabilirken, bazıları Instagram gibi mecralardan ücret tarifelerini sunuyor. Siz evinizde, dijital koçunuz sayesinde sporunuzu yapıyorsunuz ve belli derslere katılabiliyorsunuz. Hatta online sistemde grup dersleri bile veriliyor. Pandemin etkisiyle spor eğitmenlerini işsiz kalmıyor ve gelir elde ediyor. Kısıtlamaların başladığı ve evde izole olduğumuz şu günlerde sağlıklı yaşamdan taviz vermek istemeyen de hizmeti alıyor.

Zirvede pilates var

  • Son yılların popüler spor dalı pilates kazançlı bir yatırım aracı oldu. Yıldızı giderek parlayan pilates ise şimdilerde hemen herkesin vazgeçilmezi. Kişiye özel ve kalabalık gruplara yönelik derslerin verildiği bu yerler dolup taşıyor. Bir saati 100 liradan başlıyor, gittiğiniz mekan ve eğitmene bağlı olarak ücret 500 liraya kadar çıkabiliyor. Pandemi dönemiyle beraber ise teknolojinin de katkısıyla artık online dersler mümkün. Piyasadan öğrendiğimize göre, pilates eğitmenlerinin aylık müşteri sayısı 100’ü buluyor. Anlayacağınız, 100 üye ve saati 100 liradan 10 bin lira elde ediliyor. Derslerin haftada en az 2, ayda 8 kez olduğunu belirtelim. Haliyle aylık kazanç tahminen 80 bin liraya ulaşıyor.

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