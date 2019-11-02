Dokuz gün  dokuz gecelik  kitap şenliği

Okur, yazar ve yayıncılar için oldukça hareketli günlerdeyiz. Çünkü İstanbul’un en büyük fuarı olan 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı bu yıl yurt içi ve yurt dışından 800’ün üzerinde yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla kapılarını açtı. Dokuz gün boyunca sürecek onlarca panel, söyleşi, şiir dinletici, çocuk atölyeleri, imza günlerinden oluşan etkinlikler kitap kurtlarını bekliyor.

Fuarın onur yazarı bu yıl Adnan Özyalçıner. Fuar süresince yaşamı, eserleri ve kendisinin de yazarı olduğu 1950 Kuşağı hakkında düzenlenecek söyleşiler yer alacak. Bu etkinlikler kapsamında fuarın ilk günü “50 Kuşağı ve 50 Yıllık Dostluğun Mektupları: Adnan Özyalçıner, Erdal Öz, Kemal Özer” paneli, “50 Kuşağı’nın Doğuşu” söyleşisi, “50 Kuşağı Öykücülüğü ve Şiiri” paneli; 3 Kasım’da ise “Adnan Özyalçıner ile Fotoğraf Eşliğinde Sohbet” söyleşisi Adnan Özyalçıner’in de katılımıyla gerçekleşecek. Özyalçıner için TÜYAP tarafından hazırlanan “Mahallem İstanbul” kitabından metinler ve albümünden seçili fotoğraflar kitapla aynı adla düzenlenecek sergide yine okurlarla buluşacak.

EDEBİYATIMIZIN 50 KUŞAĞI

Yani geçmişe kapılarını açan fuar bu yıl anılar ve hatıralar ağırlıklı. Mesela “Edebiyatımızda 50 Kuşağı” ana teması kapsamında özel etkinliklere de yer verimiş. Zeynep Oral yönetiminde “50’li Yıllar ve Tiyatro”, Metin Celâl yönetiminde “Dergicilikte 50 Kuşağı”, Fahri Aral yönetiminde “Yayıncılıkta 50 Kuşağı” ve Doğan Hızlan yönetiminde “50 Kuşağı Öykücülüğü ve Şiiri” ele alınacak.

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Öte yandan İstanbul Kitap Fuarı bu yıl bir ilke imza atıyor ve “İlk Kitabım TÜYAP’ta” söyleşi başlıklarını hayata geçiriyor. Yazarlar, İlk Kitabım TÜYAP’ta başlığı altında ilk kitaplarıyla yine ilk kez kitap fuarında okurların karşısına çıkaracak. Bu başlıkta düzenlenecek kısa söyleşilerde 31 yazar ilk kitabını anlatacak. Özellikle genç yazarlar için şüphesiz unutulmayacak bir anı olarak bu söyleşiler kalacak.

Gelgelelim diğer etkinliklere: Uluslararası Yayıncılar Birliği Başkanı Hugo Setzer ve genel sekreteri Jose Borghino, açılış töreninin ardından “Yayıncılık Sektörüne Global Bir Bakış” başlıklı bir söyleşiyle ilk gün yayıncılarla buluşacaklar.3 Kasım Pazar günüde Susanne Lux, “Bağımsız Kitabevlerini Sürdürülebilir Kılmak: Almanya Örneği”, Frank Kühne ise “Eğitim Sistemine Okuma Kültürünü Yerleştirmede Kitapların Rolü” başlıklı panellerde bilgi ve deneyimlerini aktaracaklar.

Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen “İllüstratör-Yayıncı Buluşması” etkinliği bu yıl da gelişerek devam edecek. Kapalı bir buluşma şeklinde gerçekleşecek etkinlik, illüstratörlerin doğrudan yayıncılara ulaşmasına ve yayıncıların da yeni illüstratörlerle buluşmasına imkan sağlayacak. İstanbul Kitap Fuarı kapsamında düzenlenecek bir diğer sektörel etkinlik ise yayıncılık alanında bağımsız çalışanların buluşması olacak. Buluşma, grafiker, editör, dizgici ve çevirmen gibi sektörün bileşenlerini bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından 1995 yılından beri yayıncılık alanında ifade ve yayınlama özgürlüğünü güçlendirmek adına düzenlenen ödül töreni ise 7 Kasım 2019 Perşembe günü TÜYAP’ta gerçekleştirilecek.

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BALKAN EDEBİYATI KONUŞULACAK

İstanbul Kitap Fuarı, program kapsamında birbirinden değerli uluslararası konukları ağırlayacak. Fuarın ilk günü Kuzey Makedonya Kültür Merkezi tarafından düzenlenen iki ayrı etkinlikte Balkan edebiyatı üzerine konuşulacak. 3 Kasım’da TÜYAP ve Edebiyatçılar Derneği tarafından düzenlenen iki ayrı etkinlikte Türk edebiyatçılara ABD, Ukrayna ve Yunanistan’dan gelen yazar ve şairler eşlik edecek.

SARAMAGO ÜZERİNE KONUŞMA

9 Kasım’da Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından düzenlenen etkinlikte Pilar del Río, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi José Saramago üzerine kitapseverlerle söyleşecek. Dünyada gerilimin kraliçesi kabul edilen Tess Gerritsen 9 ve 10 Kasım tarihlerinde Doğan Kitap tarafından yayınlanan kitaplarını imzalayacak. Mehring Yayıncılık tarafından 10 Kasım’da düzenlenen video konferans ile Amerikalı David North “21. Yüzyılda Lev Troçki ve Sosyalizm” üzerine okurlarıyla söyleşecek.

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı çocuk ve gençlere yönelik söyleşi, dinleti ve atölye çalışmalarından oluşan etkinliklere ev sahipliği yapacak. Söyleşilerde ve imza etkinliklerinde pek çok değerli çocuk ve gençlik kitapları yazarı okurlarıyla buluşacak.

YENİ ŞAFAK KİTAP FUARDA ÜCRETSİZ

Kitap fuarının bu yıl giriş ücreti 10 TL. Öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engelilere ise ücretsiz olduğunu hatırlatalım. Ayrıca 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, bu yıl da ARTİST 2019 / 29. İstanbul Sanat Fuarı ile eş zamanlı gerçekleştirilecek. Her iki fuar hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek; fuarın son günü 10 Kasım Pazar akşamı ise 19.00’da sona erecek.

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Kitap fuarının girişinde yer alan standımızdan Yeni Şafak Kitap ücretsiz olarak kitap kurtlarına verilecek bilgisini de burada paylaşalım.

KİTAP LİSTENİZLE YOLA ÇIKIN

Kitap fuarına gelmeden önce kendinize mutlaka almayı istediğiniz kitaplarla ilgili bir liste yapın bu listeyi oluştururken Yeni Şafak Kitap’ta tanıtımına yer verdiğimiz tarih, felsefe, edebiyat, din, sanat, hatıra, çocuk ve gençlik v.s kitaplar size ön fikir verecektir. Yine kitap fuarında yerli ve yabancı yazarların katılacağı imza günleri ve etkinliklerden de ilgi alanınıza göre bir liste yapmanızda yarar var. Bunun için de hazırladığımız imza ve söyleşi etkinliklerine göz atmanız yeterli. Keyifli keşifler, iyi okumalar dileğiyle.