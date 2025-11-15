Yeni Şafak
Dünyada Din Eğitimi Programı başladı: 10 bölge 100 ülke

12:1515/11/2025, Cumartesi
Din eğitimi programı.
Din eğitimi programı.

Ensar Vakfı tarafından düzenlenen “10 Bölge 100 Ülke: Dünyada Okullarda Din Eğitimi” başlıklı program, 15 Kasım Cumartesi günü gerçekleştiriliyor. Etkinlik, saat 09:30’da Ensar Vakfı Genel Merkezinde başladı.

Prof. Dr. Mahmut Zengin ve Doç. Dr. Abdurrahman Hendek editörlüğünde hazırlanan, dünyada farklı ülkelerdeki din eğitimi tecrübelerini bölgesel olarak ortaya koyan ve 10 kitapta 100 ülkenin incelendiği Dünyada Okullarda Din Eğitimi Serisi tamamlandı.


Bu çalışmanın sonucunda ortaya çıkan birikimi paylaşmak ve konunun uzmanlarıyla din eğitimi meselelerini ele almak amacıyla 15 Kasım 2025 tarihinde Dünyada Okullarda Din Eğitimi Programı yapılıyor.



Farklı coğrafyalardan eğitim modelleri ele alınacak

Program kapsamında farklı coğrafyalardan eğitim modelleri ele alınıyor, dünya genelindeki din eğitimi uygulamaları akademisyenler ve eğitimciler tarafından değerlendiriliyor. Katılımcılar, ülkeler arası karşılaştırmalar yapma ve güncel yaklaşımları takip etme fırsatı buluyor.


Etkinlik hakkında detaylı bilgi ve kayıt için Ensar Vakfı’nın resmi iletişim kanalları kullanılabilir.

