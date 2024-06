Duvara çarpanlar

“Ölenlerin unutulması ne kadar sürer? Sadece Sovyetler’den yirmi yedi milyon ölü. Kefaret umuduyla canlılarla adeta göbek bağıyla bağlı ölüler… Farklı bir yol seçer miydi peki? Yoksa her insan, zamanın o an aklına gelenleri içine rastgele doldurduğu bir kap mıydı yalnızca? İnsan, aynada gördüğü kişi üzerinde iktidar kurabiliyor muydu? Yoksa aczinden sadece başkaları üzerinden mi kurtuluyordu? Suçunu itiraf etmek her koşulda Ben demeyi gerektirirdi. Ne var ki böyle bir Ben Batı’nın hiçbir alışveriş caddesinde satılmıyordu.”